Wo in Potsdam Stau droht Dauerbrenner und neue Herbstbaustellen

In den Herbstferien, die am 21. Oktober beginnen, wird noch einmal verstärkt an Potsdams Straßen gebaut werden. An einigen Stellen laufen jetzt die Vorbereitungen dafür. So in der Kurfürstenstraße, die in den Herbstferien im Abschnitt zwischen Hebbelstraße und Nauener Tor halbseitig gesperrt wird, um sie zu erneuern. Dafür wird die Kurfürstenstraße zur Einbahnstraße Richtung Hans-Thoma-Straße. Ab Mittwoch wird bereits an den Parkbuchten gearbeitet.

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag zwischen 21 und 6 Uhr ist die Zufahrt von der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Babelsberg für den Autoverkehr nicht möglich. Ursache sind Leitungsarbeiten in der Friedrich-Engels-Straße an der Fußgängerfurt neben der Tramüberfahrt. Stadteinwärts ist die Strecke befahrbar.

Voll gesperrt ist weiterhin der Kuhfortdamm in Golm zwischen Bahnübergang und Reiherbergstraße. Dort werden die Geh- und Radwege neu gemacht.

Dritter Bauabschnitt am Leipziger Dreieck

Am Leipziger Dreieck hat sich mit dem dritten Bauabschnitt an der Großkreuzung noch einmal die Verkehrsführung verändert: Aus der Albert-Einstein-Straße kann wieder Richtung Heinrich-Mann-Allee gefahren werden. In der Heinrich-Mann-Allee gibt es stadteinwärts nur eine Fahrspur, stadtauswärts ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt. Die Stadt warnt vor Staus.

Dauerbaustelle Leipziger Dreieck - die Verkehrsführung ändert sich oft. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Stadteinwärts fließt der Verkehr durch die Leipziger Straße, die Einbahnstraße ist. Radfahrer können stadteinwärts ab Finkenweg jedoch nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren. Sie werden über die Leipziger Straße umgeleitet.

In der Leipziger Straße wird außerdem am Gelände des Eiskellers gearbeitet. Daher ist die Straße zwischen Am Magazin und An der Lokremise halbseitig gesperrt.

Die Straße Brauhausberg ist zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts Einbahnstraße und teils halbseitig gesperrt.

Halbseitig gesperrt ist die Potsdamer Chaussee / B2 weiterhin in Höhe Abbiegespur zur Bundeswehr. Dort wird die Straße markiert.

Ebenso halbseitig dicht ist die Potsdamer Straße zwischen Schulplatz und Habichtweg, es werden Leitungen verlegt. Je eine Spur pro Richtung ist offen.

Arbeiten an Schienen, Weichen und Brücken

An der Tram-Überfahrt zum Schlaatz ist die Heinrich-Mann-Allee halb gesperrt. Schienen und Weichen werden saniert. Es ist je eine Spur pro Fahrtrichtung frei.

Am Bahnhof Sanssouci ist die Straße Am Wildpark, die unter der Bahnüberführung verläuft, täglich von 22 bis 5 Uhr halbseitig gesperrt. Dort wird nachts an der Brücke gearbeitet.

An der Alten Zauche wird der Gehweg neu gemacht, die Straße ist deshalb halbseitig gesperrt.

Die Gute Nachricht: In der Breiten Straße und der Schopenhauerstraße sind alle Fahrspuren wieder frei. Nur die Straße Wall am Kiez ist wegen Restarbeiten ab Zufahrt zur Seerose Richtung Breite Straße gesperrt.

Zwei Sperrungen auf der Zeppelinstraße

Die Zeppelinstraße ist gleich an zwei Stellen teils gesperrt: Zwischen Kastanienallee und Stormstraße ist stadtauswärts nur eine Spur frei, ebenso nur eine Spur gibt es in Höhe Schafgraben stadtauswärts.

Die Drewitzer Straße ist zwischen Am Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und Einbahnstraße. Der Verkehr wird umgeleitet.

Weiterhin gesperrt ist die Fußwegbrücke über Nuthestraße zum Stern-Center. Fußgänger und Radfahrende werden über die Neuendorfer Straße umgeleitet.

Für den Umbau des Strandbads Babelsberg ist die Fahrbahn zwischen Am Park Babelsberg und Mühlentor gesperrt. Auch der Weg von der Baustelleneinfahrt zum Hundeplatz ist dicht – es herrscht laut Stadt starker Baustellenverkehr. Eine Umleitung ist ausgeschildert.