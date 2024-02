Zahl offener Stellen geht zurück Arbeitslosenquote in Potsdam gestiegen

Im Januar waren in Potsdam 1188 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg damit um 0,3 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. Das entspricht 19.752 Arbeitslosen, teilte die Agentur für Arbeit in Potsdam am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 1346 mehr Arbeitslose.

Die Zahl der offenen Stellen ging gegenüber Dezember um 262 (drei Prozent) auf 7315 zurück. Vermehrt betroffen von der steigenden Arbeitslosigkeit sind den Angaben zufolge junge Menschen unter 25 Jahren. Hier stieg die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent an. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen im Januar um 179 Personen auf insgesamt 1557. Zudem haben seit Oktober 2023 Unternehmen 3255 freie Ausbildungsstellen gemeldet.

„Die aktuelle Situation am regionalen Arbeitsmarkt ist herausfordernd“, sagte Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam. Er sei dennoch optimistisch für die Zukunft. „Wir sehen einen Wandel hin zu grünen und nachhaltigen Technologien in der Region.“ Dieser Wandel bringe einen steigenden Bedarf an Fachkräften auch im Handwerk mit sich.