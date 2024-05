Potsdam feiert den Unesco-Tag Turmhopping und das Geheimnis der Sanssouci-Gärtnerei

Der traditionelle Unesco-Tag und das Fest der Kulturerben werden nach der gelungenen Premiereim Jahr 2023 auch dieses Jahr am selben Tag gefeiert. Grund dafür ist, dass es viele inhaltliche Schnittmengen zwischen den beiden Veranstaltungen gibt. Viele der Kulturerben-Vereine sind ebenfalls im Potsdamer Unesco-Welterbe zu finden. Am 2. Juni gibt es ein gemeinsames und vielseitiges Angebot.

Der Unesco-Tag, den es in Deutschland seit 2005 und in Potsdam seit 2006 gibt, steht dabei diesmal unter dem Motto „Vielfalt erleben und entdecken“. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem „Turmhopping“. Bis 17 Uhr wird ermöglicht, vom Normannischen Turm, dem Belvedere auf dem Klausberg und dem Turm des Orangerieschlosses das Welterbe von oben zu betrachten.

Kombitickets dafür kosten 9 Euro, ermäßigt 6 Euro. Außerdem werden kostenfrei Führungen zu den Folgen und Herausforderungen des Klimawandels für die historischen Gärten, kostenfreie Familienführungen durch die Neuen Kammern und ein Besuch der „Kinderstube der Blütenpracht“ angeboten.

Bei einem Rundgang durch die Parkgärtnerei Sanssouci erfahren Besucher Interessantes über die Pflege von Pflanzen. © Hans Bach/promo

Baustellenführung durch das Schloss der Pfaueninsel

Ebenfalls kostenfrei ist eine Radtour durch das Potsdamer Welterbe, die um 13 Uhr startet. Ausgangs- und Endpunkt ist der Obelisk auf dem Alten Markt. Bei einem Rundgang durch die Parkgärtnerei gibt es zudem Interessantes über die Pflege unterschiedlicher Pflanzen zu erfahren. Auf der Pfaueninsel werden unter dem Titel „Die Gerüste fallen: Ein besonderes Lustschloss wird saniert und restauriert“ ab 11 Uhr exklusive Baustellenführungen am und im Pfaueninselschloss angeboten. Die Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Der Unesco-Tag endet musikalisch: Um 17.30 Uhr wird in der Nikolaikirche von Kirchenmusikdirektor Björn O. Wiede bei einer Orgelführung gezeigt, wie Orgeltöne entstehen und er spricht über Bau und Innenleben einer Orgel und über die erstaunliche Anzahl und Vielfalt der Orgelpfeifen. Im Anschluss um 18.30 Uhr gibt es dann „Volle Klänge aus Europa an beiden Orgeln der Nikolaikirche“.

Das Fest der Kulturerben findet auch in diesem Jahr auf dem Alten Markt statt. © Andreas Klaer

Welterben bringen Potsdamern ihr Erbe näher

„Denkmale – Zeitzeugen der Geschichte“ ist das Motto des Festes der Kulturerben, das anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018 ins Leben gerufen wurde. Hier stellen sich von 13 bis 18 Uhr auf dem Alten Markt rund 40 Kulturerbenvereine mit ihren aktuellen Projekten. Dabei berichten sie in Form von Musik und Gesprächen davon, wie sie mit ihrem ehrenamtlichen Engagement das kulturelle Erbe der Stadt den Potsdamerinnen und Potsdamern nahebringen. Auch alte Handwerkstechniken werden vor Ort präsentiert.

Der Flyer zu allen Veranstaltungen am 2. Juni, der auch Angebote zum Jubiläumsjahr anlässlich des 150. Geburtstages von Karl Foerster enthält, ist unter anderem in der mobiagentur im Hauptbahnhof sowie in der Touristinformation in der Humboldtstraße, im Besucherzentrum der Schlösserstiftung, im Potsdam Museum sowie bei den Kulturerben erhältlich. Weiterführende Informationen unter www.potsdam.de/UNESCOtag.