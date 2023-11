Achtelfinale im Berliner Pokal Meteor 06 überrascht, Berliner AK fordert BFC Dynamo

Das Achtelfinale im Fußball-Landespokal wird an diesem Wochenende ausgespielt. Und es gab gleich die erste Überraschung. Am Freitagabend verlor Berlin-Ligist SC Charlottenburg 0:1 (0:0) beim BFC Meteor 06 aus der Landesliga, das Tor erzielte Simon Böhm in der 70. Minute.

Die restlichen sieben Spiele finden am Sonntag statt. Die Kracherpartie steigt um 13.30 Uhr zwischen den beiden Regionalligisten Berliner AK und BFC Dynamo (Poststadion). Dabei sind die Rollen klar verteilt: Der BAK ist Tabellenletzter mit acht Punkten aus 14 Spielen und einem Torverhältnis von 7:30. Der BFC liegt auf dem vierten Rang. Allerdings gab es zuletzt aus den Partien bei Rot-Weiß Erfurt und gegen Hansa Rostock II nur einen Punkt.

Darüber hinaus gibt es zwei Oberligaduelle: Der Tabellendritte Tennis Borussia empfängt um 14 Uhr im Mommsenstadion den Zweiten Lichtenberg 47. Vor zwei Wochen trafen beide in der Liga aufeinander, Lichtenberg gewann zu Hause 2:1. Auch das Pokalduell Eintracht Mahlsdorf gegen Hertha 03 (13.30 Uhr, Am Rosenhag) hat es in dieser Saison schon um Ligapunkte gegeben, mit einem sehr deutlichen Ausgang: Spitzenreiter Zehlendorf siegte Anfang Oktober 8:0.

Vor zumindest auf dem Papier einfachen Aufgaben stehen der FC Viktoria 89 aus der Regionalliga mit dem Spiel bei der SG Blankenburg (Bezirksliga/Sportplatz Blankenburg) und Titelverteidiger TuS Makkabi, der zum Landesligisten Friedenauer TSC reist (14 Uhr, Friedrich-Ebert-Stadion). Die weiteren Ansetzungen: Berliner SC – Frohnauer SC (14.30 Uhr, Hubertussportplatz) und Stern 1900 – Sparta Lichtenberg (Kreuznacher Straße, 15 Uhr).