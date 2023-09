Champions League im Ticker Gegentor in der Nachspielzeit – Union verliert 0:1 bei Real Madrid

Bittere Enttäuschung für manche Fans. Das Thema wird die organisierte Ultra-Szene noch beschäftigen. Weil ein Banner der spanischen Polizei offenbar missfiel, durften einige Anhänger nur mit Verspätung und verzichteten dann ganz auf den Besuch im Bernabeu. Was da genau passiert ist, liegt im Moment noch im Dunkeln. Schade ist es in jedem Falle, angesichts der Vorfreude bei vielen Unionern angesichts des Traumloses Real Madrid. Abzuwarten bleibt, was hier genau vorgefallen ist.

Der Spielbericht. Von Kit Holden direkt aus dem Estadio Santiago Bernabeu ist hier nachzulesen.

Wie geht’s jetzt weiter für Union? Erst mal in der Bundesliga, mit einem Heimspiel am Samstagnachmittag gegen die TSG Hoffenheim. Eine Woche später geht es nach Heidenheim und dann folgt am 3. Oktober das erste Champions-League-Heimspiel im Olympiastadion gegen den SC Braga.

Stimmen zum Spiel, das am letztlich viel spannender war, als gedacht. Und aus dem Union die Gewissheit ziehen kann, auch mit den ganz Großen in Europa mithalten zu können.

Wir waren geduldig. Wir wussten, dass wir bis zum Ende Chancen haben würden. Jude Bellingham, Sieg-Torschütze von Real Madrid

Das ist natürlich ganz bitter. Es war eine sehr gute Leistung von der ganzen Mannschaft. Frederik Rönnow. Torwart des 1. FC Union

Fazit: Am Ende kommt es doch wie erwartet. Die drei Punkte bleiben in Madrid, aber Real musste für den Sieg alles investieren und hatte beim Tor von Bellingham auch das Glück des Tüchtigen. Natürlich ist das 1:0 hochverdient, aber Union war so nah dran am Punktgewinn, dass dieses späte Gegentor natürlich bitter ist.

90. + 5. Minute: Dann ist Schluss! Wie bitter ist das für Union. Bis in die Nachspielzeit hinein verteidigen die Berliner aufopferungsvoll das 0:0, dann ist Bellingham doch noch zur Stelle.

90. + 4. Minute: Doch noch das Tor für Real Madrid. Nach einem Schuss von Valverde aus der Distanz pingpongt der Ball durch den Union-Fünfer und natürlich genau vor die Füße von Jude Bellingham, der dann keine Mühe mehr hat.

Jude Bellingham erzielt spät das Siegtor für Real gegen Union. © AFP/Thomas Coex

90. Minute: Die Nachspielzeit bricht an, Union muss jetzt noch fünf Minuten durchhalten. Dann könnte es wirklich für einen Punkt reichen bei Real.

84. Minute: Auch Tousart kann nicht mehr, so kommt Youngster Aljoscha Kemlein zu seinem Einsatz im Bernabeu. Und vorhin ging das bei der Auswechslung von Bonucci fast unter: Fofana ist inzwischen auch drin und für Becker gekommen.

83. Minute: Nächste dicke Chance für Joselu, diesmal geht der Ball nach einer Direktabnahme haarscharf rechts am Tor vorbei.

Frederik Rönnow spielt den Turm in der Schlacht bei Union. © dpa/Manu Fernandez

80. Minute: Leonardo Bonucci verlässt das Spielfeld, Paul Jaeckel kommt für ihn. Der Abwehrrecke hat alles gegeben, aber jetzt hat doch gewaltig gepumpt.

78. Minute: Doekhi rettet nach einem Schuss von Joselu mit der Hand, aber das reicht nicht für einen Elfmeter. Der Berliner lag da schon Boden und wurde angeschossen. Reals Spieler sehen das natürlich anders, aber auch der VAR meldet sich nicht.

75. Minute: Rönnow mit einem Fehler beim Herauslaufen nach einer Ecke. Rüdiger kommt deswegen zum Kopfball, setzt den aber drüber.

12 Ecken hatte Real inzwischen, Union steht bei einer.

70. Minute: Neues von Unions Fans. Da sind tatsächlich jetzt viele organisierte Union-Ultras abgewandert, weil sie eigenen Aussagen zufolge von der Polizei schikaniert worden sind. Grund dafür sei ein Banner mit der Aufschrift „Reisekader“ gewesen, der als gewaltverherrlichend interpretiert worden sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

66. Minute: Auch Urs Fischer reagiert. Volland kommt für Behrens und Aaronson für Ladouni.

66. Minute: Toni Kroos kommt bei Real, außerdem bringt Carlo Ancelotti Valverde.

63. Minute: Wieder Dusel für Union. Diesmal landet ein Kopfball von Joselu am Pfosten, Rönnow hatte ihn noch zur Seite lenken können und sich die Alu-Assistenz redlich verdient.

60. Minute: Eine Stunde vorbei, weiter 0:0. Union hat sich wieder ein bisschen berappelt. Aber das wird jetzt auch eine Kraftfrage. Vor allem für Bonucci, Tousart oder Becker, der zuletzt gefehlt haben oder einfach noch nicht so weit sind.

54. Minute: Real macht jetzt Tempo und hat durch Joselu die nächste Chance. Aber Rönnow pariert nach dem Linksschuss des früheren Hoffenheimers.

51. Minute: Es scheppert am Gebälk! Rodrygo scheitert erst an Rönnow, danach landet der Ball nach seiner Direktabnahme am Pfosten. Das war mal Glück für Union.

Rodrygo kam dem 1:0 für Real ganz nahe. © REUTERS/Isabel Infantes

48. Minute: Union taucht im Real-Strafraum auf. Da legt Behrens ab für Gosens, der mit einem Rechtsschuss immerhin das Außennetz trifft. Gute Möglichkeit, deswegen rauft sich der Nationalspieler danach auch die Haare.

46. Minute: Der zweite Durchgang läuft, diesmal hat Union angestoßen. Es hat keine Wechsel gegeben, Alex Kral macht also auch erst einmal weiter.

Halbzeitfazit: Nichts passiert in den ersten 45 Minuten. Das ist aus Real-Sicht dünn, für Union hingegen ein gutes Zeichen. Defensiv wirkt die Mannschaft auch ohne Abwehrchef Robin Knoche gut sortiert. Der Einsatz stimmt sowieso bei allen, nach vorne geht allerdings wenig. Wobei das jetzt auch in einem Auswärtsspiel bei Real Madrid nicht ganz so überraschend kommt. Mal sehen, wie es gleich weitergeht.

45. + 2. Minute: Nach zwei Nachspielminuten ist Halbzeit im Bernabeu. Union darf einen Teilerfolg für sich verbuchen, es steht 0:0 und wirklich in Gefahr kam das Berliner Tor im ersten Durchgang nicht.

45. Minute: Schlussphase der ersten Halbzeit. Eben wurde Unions Kral noch einmal behandelt, Urs Fischer schickt auch gleich mal seine Ersatzspieler zum Warmmachen. Mal sehen, wie das mit dem Tschechen bei den Berlinern weitergeht.

42. Minute: Und wie macht sich Leonardo Bonucci bisher? Steht sicher und zeigt Präsenz. Nicht vergessen: Es ist sein erster Einsatz für Union überhaupt. Das macht der Italiener heute alles mit Erfahrung, davon hat er ja reichlich.

Leonardo Bonucci bei seinem Debüt für Union. © Imago/PanoramiC

36. Minute: Union steht jetzt nur noch hinten drin, es gibt kaum Entlastung nach vorne. Und Real spielt sich langsam warm, lässt den Ball hübsch laufen. Dann aber ein rüdes Einsteigen von Tchouameni gegen Kral, das die Gelbe Karte nach sich zieht.

30. Minute: Keine wirklich zwingenden Torchancen bisher. Damit dürfte das erste Ziel von Urs Fischer erreicht sein. Seine Mannschaft ist defensiv sehr aufmerksam. Aber: Gerade häufen sich die Standardsituationen für Real. Bisher ohne Folgen.

71 Prozent Ballbesitz hatte Real Madrid in der ersten halben Stunde.

25. Minute: Unions Fans sind jetzt wieder zu vernehmen. „Eisern Union“ schallt es tausenden Kehlen und das bringt die Real-Anhänger erst einmal kurz zum Innehalten.

23. Minute: Real mit einem Freistoß aus rund 27 Metern. David Alaba ist dafür zuständig, setzt den Ball aber recht deutlich über das Tor von Frederik Rönnow.

20. Minute: Auf Spanisch wird bei Union natürlich auch heute getwittert. Alberto Doblaré übernimmt das wieder, wir haben mit ihm vor dem Spiel gesprochen.

15. Minute: Bei DAZN wird gerade mitgeteilt, dass einige Fans von Union nicht ins Stadion gelassen worden sind, weil eine Blockfahne nicht den Kriterien entsprechen soll. Deswegen ist es gerade etwas ruhiger im Gästeblock.

Kein Traum mehr. Der 1. FC Union spielt in der Champions League. © AFP/Thomas Coex

13. Minute: Es ist kein Einbahnstraßenfußball. Union versucht – wie angekündigt – auch offensiv Akzente zu setzen. Das gelingt in Ansätzen, wobei Real natürlich mehr Ballbesitz hat.

6. Minute: Erste gute Chance. Joselu kommt nach einer Flanke von rechts zum Kopfball, setzt den aber daneben. Auf der anderen Seite hatte sich aber auch Union schon mal im Real-Strafraum gezeigt.

1. Minute: Für ein Foul im Mittelfeld sieht Lucas Tousart nach 40 Sekunden die Gelbe Karte. Yo, willkommen in Europa. Schiedsrichter ist übrigens Espen Eskas aus Norwegen.

18.45 Uhr: Union in den schwarzen Champions-League-Trikots. Sheraldo Becker fungiert heute als Kapitän der Köpenicker. Vorab gibt es noch eine Schweigeminute für Opfer der Naturkatastrophe in Libyen. Dann stößt Real an.

Unions Fans im Bernabeu. Ein paar mehr als 4000 sind es dann doch geworden. © REUTERS/Isabel Infantes

18.42 Uhr: Die Champions-League-Hymne ertönt, jetzt hat sich auch das Stadion gefüllt. Auffällig: Es sind dann doch weit mehr als die 4000 Union-Fans im Gästeblock.

18.35 Uhr: Die Mannschaften haben sich aufgewärmt, am Ende gab es von den Union-Spielern einen Gruß in die Kurve mit den eigenen Fans. Einige Spieler müssen da lächeln, an Unterstützung mangelt es dem Team auch auswärts nie.

18.22 Uhr: Das Stadion ist noch ziemlich leer, meldet unser Reporter Kit Holden, der vor Ort ist. Aber das ist bei Real ganz normal, kurz vor Anpfiff füllt es sich dann. Es gibt allerdings einige rote Flecken, auch außerhalb des Gästeblocks.

18.15 Uhr: Real also ohne Toni Kroos, der nur auf der Bank sitzt. Bei Union gibt Leonardo Bonucci sein Debüt, für solche Spiele haben sie ihn ja auch verpflichtet. Dazu beginnt erstmals auch Lucas Tousart in einem Pflichtspiel für die Berliner und Sheraldo Becker steht ebenfalls in der Startelf. Kapitän Christopher Trimmel muss hingegen erstmal zuschauen.

18.10 Uhr: Hier die Aufstellungen für das heutige Spiel.

Real Madrid : Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba - Tchouaméni - Modric, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Joselu.

: Kepa - Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba - Tchouaméni - Modric, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Joselu. 1. FC Union: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Leite - Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens - Becker, Behrens.

18.00 Uhr: Personell plagen die Berliner einige Nöte. Zu allem Überfluss fällt heute auch noch Abwehrchef Robin Knoche verletzt aus. Dazu fehlen Rani Khedira und Andras Schäfer (beide schon länger verletzt) und Janik Haberer (gesperrt). Real muss auf Torwart Thibeau Courtois verzichten (Kreuzbandriss), dazu ist auch Daniel Carvajal verletzungsbedingt nicht einsatzfähig.

17.30 Uhr: Es ist angerichtet. Der 1. FC Union steht vor dem größten Spiel seiner Vereinsgeschichte. Erstmals überhaupt spielen die Köpenicker am frühen Mittwochabend in der Champions League und das gleich beim vielleicht größten Fußballklub der Welt – Real Madrid.

Mindestens 4000 Fans haben die Mannschaft des 1. FC Union nach Madrid begleitet. © dpa/Eduardo Parra

4000 Fans dürfen im Estadio Santiago Bernabeu mit dabei sein, wenn das Spiel um 18.45 Uhr beginnt. Viele, viele mehr wären gern mit nach Madrid gereist. Es ist das Traumlos jedes Neulings in der Champions League, zumindest für deren Anhänger. Wer nicht zum Reisekader gehört, erfährt hier, wo er das Spiel im Stream verfolgen kann.

Sportlich könnte die Ausgangslage hingegen nicht klarer sein. Real ist haushoher Favorit, hat die Champions League häufiger gewonnen als Union Siege im Europapokal vorweisen kann (14:8). Dazu spricht auch die aktuelle Form für die Spanier, die ihre ersten fünf Saisonspiele in der Primera Division alle gewonnen haben. Union hingegen verlor nach gutem Start mit zwei Liga-Erfolgen zuletzt zweimal.