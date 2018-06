Es kommentiert: Béla Réthy

Viele TV-Zuschauer hegen eine gewisse Abneigung gegen den ZDF-Mann. Was sich oft in drastischen Äußerungen, nicht zuletzt bei Twitter, niederschlägt. An diesem Wochenende hat das auch schon seine Kollegin getroffen. "Bereits vor dem Anpfiff beim Spiel Argentinien gegen Island hatte es überzogene Pauschalkritik an ZDF-Live-Reporterin Claudia Neumann gehagelt, und auch für ihren Einsatz am Sonntag beim Sieg von Serbien über Costa Rica wurde sie in den Internetkanälen angefeindet", berichtet unser Medienredakteur Kurt Sagatz. Nicht selten machen die Kritiker ihre Empörung am Geschlecht fest. "Claudia Neumann ließ sich von den Anwürfen indes nicht beeindrucken. Sie behielt ihre unaufgeregte Art bei, mit der sie schon Spiele bei Europa-Meisterschaften, beim Confed Cup und in der Champions League begleitete."