Ein Neuer für den Abstiegskampf Tolga Cigerci kehrt zu Hertha BSC zurück

Hertha BSC ist wie erwartet am letzten Tag der Transferperiode noch einmal aktiv geworden – und tatsächlich ist dem Verein, mit dem zuletzt einige Namen als potenzielle Zugänge in Verbindung gebracht wurden, eine Überraschung gelungen. Tolga Cigerci kehrt zu Hertha zurück.

Sein bisheriger Klub, der türkische Erstligist Ankaragücü, hat den Transfer inzwischen bestätigt. Laut türkischen Medien soll Hertha 350.000 Euro für den zentralen Mittelfeldspieler bezahlen. Im Falle des Klassenerhalts würden weitere 150.000 Euro fällig werden. Von Hertha wurde der Transfer bisher nicht bestätigt.

Cigerci hat von 2013 bis 2016 für den Berliner Fußball-Bundesligisten gespielt. Er kam in 41 Pflichtspielen für Hertha zum Einsatz und erzielte ein Tor. Im Sommer 2016 wechselte Cigerci für drei Millionen Euro zu Galatasaray Istanbul. Später stand er noch bei Fenerbahce, bei Basaksehir und seit dem vergangenen Sommer bei Ankaragücü unter Vertrag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Cigerci war in Ankara uneingeschränkter Führungsspieler

In Ankara war Cigerci, der im März 31 wird, uneingeschränkter Führungsspieler. Seit seinem Wechsel verpasste er nur ein Spiel in der Süperlig, weil er gelbgesperrt war. In allen anderen stand er in der Startelf. Im September feierte der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler nach sechs Jahren zudem sein Comeback für die türkische Nationalmannschaft.

Cigerci ist Berlin nicht nur durch sein früheres Engagement bei Hertha verbunden, sondern auch durch seinen Bruder Tolcay. Der steht beim Regionalligisten VSG Altglienicke unter Vertrag.

Mit Cigercis Verpflichtung sollen Herthas Transferaktivitäten am sogenannten Deadline Day noch nicht beendet sein. Die „Kieler Nachrichten“ berichten, dass die Berliner nun doch noch einmal einen Vorstoß unternommen habe, Fabian Reese bereits jetzt zu verpflichten. Hertha hat sich mit dem 25 Jahre alten Offensivspieler bereits auf einen dann ablösefreien Transfer im Sommer verständigt. Da Chidera Ejuke mit einer Knieverletzung auf unbestimmte Zeit ausfällt, benötigt der Klub noch Ersatz für die offensive Außenbahn.

Nach der Verletzung von Agustin Rogel steht auch ein Innenverteidiger noch auf der Wunschliste des Klubs, der sich am Wochenende von seinem Sportgeschäftsführer Fredi Bobic getrennt hat. Die zuletzt als mögliche Zugänge gehandelten Abwehrspieler Jannik Vestergaard (Leicester City) und Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach) werden jedoch nicht zu Hertha BSC wechseln.

Zur Startseite