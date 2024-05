Europas beste Basketballer in Berlin Tumulte und Festnahmen beim Final Four der Euroleague

Vor dem Final Four der Basketball-Euroleague in der Arena in Friedrichshain hat es Tumulte und Festnahmen gegeben. Schon Stunden vor dem ersten Halbfinale zwischen Fenerbahçe Istanbul und Panathinaikos Athen an diesem Freitag um 18 Uhr waren Tausende Basketballfans in der Innenstadt unterwegs. Immer wieder gab es kleinere Polizeieinsätze, unter anderem gegen 13 Uhr vor dem Hofbräuhaus am Alexanderplatz.

Später versammelten sich die Anhänger der vier Mannschaften – im zweiten Halbfinale treffen am Freitag um 21 Uhr Real Madrid und Olympiakos Piräus aufeinander – vor allem vor der Arena nahe der East Side Gallery. Die 14.500 Tickets für das größte Event im europäischen Basketball waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft.

Auf dem Platz vor der Halle kam es dann etwa eine Stunde vor dem geplanten Beginn zu einem ersten größeren Zwischenfall. „Zwischen rivalisierenden Fangruppen kam es dabei zu Auseinandersetzungen, bei denen auch Pyrotechnik eingesetzt und Flaschen geworfen wurden“, schrieb die Berliner Polizei auf X. Laut dem Portal „Basketnews“ waren vor allem Fans von Fenerbahçe und Panathinaikos involviert.

Im Zuge der Auseinandersetzung versuchte eine Gruppe von Anhängern, ohne Tickets in die Halle einzudringen. Auf Videos ist zu sehen, wie die Sicherheitskräfte anschließend Personen festsetzen und aus der Arena abführen. Der Einlass war längere Zeit geschlossen, die Polizei war mit Dutzenden Mannschaftswagen vor der Halle, aber auch in der Lobby der Arena präsent.

Durch die Verzögerungen beim Einlass war die Arena kurz vor Spielbeginn noch maximal halb gefüllt, gerade von den vielen türkischen Fans waren nur sehr wenige da. Die Stimmung war ebenfalls sehr zurückhaltend, einzig die Panathinaikos-Anhänger waren erwartet laut. Die Euroleague reagierte auf die Probleme am Einlass und verlegte den Spielbeginn erst um zehn Minuten, dann aus „Sicherheitsgründen“ auf unbestimmte Zeit.

Die Halle war auch eine Viertelstunde nach dem geplanten Spielbeginn maximal halbvoll. Viele Fans warteten noch vor der Arena, unter anderem auch Alba-Profi Louis Olinde, der bei Instagram schrieb: „Einmal bitte Tür aufmachen, würde gerne die Spiele schauen.“ In die Halle hatten es zu diesem Zeitpunkt immerhin schon die Stargäste Scottie Pippen und Giannis Antetokounmpo geschafft. Um 18.27 Uhr ging es dann nach 27 Minuten Verzögerung endlich los, es waren aber immer noch Tausende Plätze in der großen Arena leer.

Schon am Mittwoch hatte es bei der Ankunft von Panathinaikos im Mannschaftshotel einen Zwischenfall mit türkischen Fans gegeben. Panathinaikos-Trainer Ergin Ataman hatte die laschen Sicherheitsvorkehrungen bemängelt, die Euroleague versichert, dass sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen würden. Angesichts des Teilnehmerfeldes mit drei der leidenschaftlichsten Fanszenen der Welt war aber abzusehen, dass es am Spieltag in und um die Halle heiß hergehen würde.