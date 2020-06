Schafft Bayern München das Wunder von der Weser und wird in Bremen schon vorzeitig Meister und erster Geistermeister? Besiegelt der 1. FC Union die weitere Mitgliedschaft in der Bundesliga mit einem Sieg über den SC Paderborn und wird sich Hertha für das 1:4 gegen Bayer heute in Freiburg rehabilitieren? Die Antworten live hier im Blog.



