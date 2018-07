Doping: "SZ" trägt Indizien zu Russlands Team zusammen

Die russische Nationalelf spielt bislang ein erfolgreiches Turnier. Ein Grund für Leistungssteigerungen bei WM-Gastgebern kann immer auch die Euphorie sein, vor heimischen Publikum aufzutreten und davon angetrieben zu werden. Trainer Stanislaw Tschertschessow führt genau dieses Argument an, neben Feintuning im Training. Doch die "SZ" hat eine Reihe an Verdachtsmomenten zusammengetragen, die Zweifel aufkommen lassen. Die Sbornaja falle zum Beispiel durch ihr enormes Laufpensum auf. Auch Achtelfinal-Gegner Spanien hat gut trainiert und das Spiel am Sonntag kontrolliert, dennoch kam die russische Mannschaft auf fast 146 Kilometer im Vergleich zu 137 Kilometern. Offensivspieler Alexander Golowin allein lief beinahe 16 Kilometer und kam neben dieser Ausdauerleistung auch noch auf die meisten Sprints.

Denis Tscheryschew, Doppeltorschütze im Eröffnungsspiel und "Man of the Match", soll nach einer Verletzung im vergangenen Jahr Wachstumshormon gespritzt worden sein, wie sein Vater in einem Interview berichtete. Später dementierten der Sohn und der russische Verband dies und sprachen von einem Missverständnis. Es habe sich um eine übliche Eigenblut-Therapie gehandelt. Whistleblower Grigorij Rodtschenkow und Wada-Sonderermittler Richard McLaren hätten außerdem in der Vergangenheit berichtet, "dass vor drei Jahren eine schmutzige Probe eines Spielers, der nun im vorläufigen WM-Kader stand, gegen eine saubere ausgetauscht worden sei", heißt es in der "SZ" weiter. Einem Associated-Press-Bericht in der "New York Times" zufolge gibt es aber keine Erkenntnisse darüber, dass der russische Fußball genauso ausgeklügelt Proben ersetze, wie es bei den Winterspielen 2014 in Sotschi der Fall war. Rodtschenkow beschreibe vielmehr ein "lockeres, eher informelles System".

Was außerdem auffällt: Dass russische Spieler vor einer Einwechslung schon mal an einer Substanz schnüffeln. Nach Verbandsangaben, schreibt die "SZ", in Ammoniak getränkte Watte. Nicht verboten, aber leistungsfördernd.