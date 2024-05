Hanning-Nachfolger steht fest Emir Kurtagic übernimmt bei Bundesliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam

Der 1. VfL Potsdam hat einen neuen Trainer. Bereits seit Monaten stand fest, dass Bob Hanning seine Tätigkeit beim Aufsteiger in die Handball-Bundesliga nach der Saison beenden wird. Am Mittwoch hat der Klub nun mitgeteilt, wer Hannings Nachfolger wird: Emir Kurtagic, aktuell U18/19-Bundestrainer, wechselt im Sommer vom Deutschen Handballbund (DHB) nach Potsdam. Bevor es soweit ist, tritt Kurtagic im August noch mit der U18-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Montenegro an.

„Für die Erfahrung im Trainerteam des Deutschen Handballbundes bin ich sehr dankbar. Der Perspektivwechsel vom Verein zum Verband war bereichernd“, wird Kurtagic in einer Mitteilung des Klubs zitiert. „Wir haben viele tolle Talente in Deutschland. In Potsdam will ich meine Arbeit mit jungen, talentierten Spielern fortsetzen, sie entwickeln und auf dem Weg in die Bundesliga und vielleicht auch darüber hinaus fördern“, sagt Kurtagic.

Der 43-Jährige war früher erst Spieler und dann Trainer beim VfL Gummersbach. Von 2011 bis 2017 trainierte er das Bundesligateam, ehe er zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger TV 05/07 Hüttenberg ging. Später war Kurtagic Trainer des TuS N-Lübbecke, den er in die höchste Spielklasse führte, und fing 2022 als U18/19-Bundestrainer an.

„Ich freue mich sehr, dass wir Emir für dieses Projekt begeistern konnten. Er bringt alles mit – von der Bundesliga-Erfahrung bis zur Arbeit mit jungen Spielern. Ich bin mir sicher, dass beide Seiten viel Freude aneinander haben werden“, sagt der bisherige VfL-Trainer Bob Hanning. (Tsp)

Der 56-Jährige war mit der Mannschaft 2022 zunächst in die Zweite Liga aufgestiegen und nun in die Bundesliga – mit dem jüngsten Team aller Zweitligisten. Hanning will sich zukünftig wieder ganz auf seinen Job als Geschäftsführer der Füchse Berlin konzentrieren, bleibt aber Head of Sport beim VfL. Potsdam und die Füchse sind Kooperationspartner.