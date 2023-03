Hertha BSC hat einen neuen Mehrheitseigner Der Deal mit 777 Partners ist fix

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hat, ist jetzt fix: Hertha BSC hat einen neuen Mehrheitseigner. 777 Partners, eine private Investmentfirma mit Sitz in Miami, übernimmt die Anteile des bisherigen Investors Tennor. Das gab der Fußball-Bundesligist am Samstagvormittag, wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Mainz 05, bekannt.

Das Präsidium und der Aufsichtsrat des Vereins sowie der Beirat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA haben dem Deal zugestimmt. 777 Partners übernimmt von der Tennor-Gruppe 64,7 Prozent der Anteile an der KGaA und damit auch zwei Plätze im Aufsichtsrat der KGaA, der nunmehr aus insgesamt fünf Mitgliedern besteht, zudem zwei Sitze im Beirat.

Keine Angaben machte Hertha zu einer Aufstockung der Anteile des neuen Investors an der KGaA. Nach Informationen des Tagesspiegels investiert 777 Partners in den kommenden beiden Jahren noch einmal 100 Millionen Euro. In einer ersten von insgesamt drei Tranchen erhält der Klub schon in den nächsten Tagen 35 Millionen Euro. Geld, das Hertha dringend braucht. Bis Mitte nächster Woche muss der Verein bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die Lizenzunterlagen für die kommende Saison einreichen.

„Die Erweiterung der Beteiligung gibt uns Planungssicherheit auf unserem Weg“, sagt Tom Herrich, Herthas Finanzgeschäftsführer. 777 Partners stockt seine Anteile an Hertha auf rund 75 Prozent auf. Dafür erhält das Unternehmen deutlich größere Machtbefugnisse, als sie der bisherige Investor Lars Windhorst mit der Tennor-Gruppe hatte.

„Das ist ein zukunftsweisender Schritt für Hertha BSC“, wird Herthas Präsident Kay Bernstein in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Diese strategische Partnerschaft hilft uns dabei, den Restrukturierungsprozess und die wirtschaftliche Konsolidierung von Hertha BSC weiter voranzutreiben.“

Hertha ist nicht der einzige Fußballverein, an dem 777 Partners Anteile hält. Zum Portfolio des US-amerikanischen Unternehmens gehören auch CFC Genua, Vasco da Gama, Standard Lüttich, Red Star Paris und Melbourne Victory. Außerdem hält 777 Partners eine Minderheitsbeteiligung am FC Sevilla.

„Unsere oberste Priorität ist es, mit dem Verein und seiner Führung zusammenzuarbeiten, um Herthas langfristigen Erfolg auf und neben dem Platz zu sichern“, wird Josh Wander, Gründer und Geschäftsführer von 777 Partners in Herthas Pressemitteilung zitiert. „Letztendlich wollen wir, was alle wollen: Hertha BSC nachhaltig erfolgreich machen.“

