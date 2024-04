Historischer Erfolg Albas Frauen ziehen ins Finale um die Deutsche Meisterschaft ein

Deeshyra Thomas trat dreieinhalb Sekunden vor Schluss für die letzten Freiwürfe des Spiels an. Die Basketballerin von Alba Berlin lag mit ihrem Team nur einen Punkt vorne im dritten Spiel der auf maximal fünf Duelle angelegten Halbfinale-Serie der Bundesliga gegen die Gisa Lions MBC. Thomas verwandelte schließlich sicher und rundete damit ihre starke Leistung am Sonntag ab.

Am Ende sorgte Alba mit dem 68:65 (32:35)-Sieg in Weißenfels auf eindrucksvolle Weise für den Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft. Drei Spiele – drei Siege lautet die Halbfinal-Bilanz in der Best-of-Five-Serie. „Das Gefühl gerade ist unbeschreiblich“, sagte Thomas im Livestream der Liga freudestrahlend. „Das ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte des Frauenteams, in die Finalserie einzuziehen und gerade bin ich einfach aufgeregt und voller Vorfreude auf das, was als Nächstes kommt.“

Die 29-Jährige, die bei Alba auf der Position des Point Guard spielt, avancierte mit 18 erzielten Punkten, fünf Reebounds und drei Assists zu Matchwinnerin. Für die US-Amerikanerin war es gleichzeitig eine Rückkehr ins alte Zuhause. Bis zu ihrem Wechsel im Sommer 2022 nach Berlin hatte die Spielmacherin noch für die Gisa Lions unter Vertrag gestanden. „Es ist immer nett, hierher zurückzukommen, vertraute Gesichter zu sehen und alle zu begrüßen“, sagte Thomas. „Aber das muss man abstellen, sobald es auf den Platz geht.“

Finalgegener von Alba An diesem Freitag (19 Uhr) tritt Alba in der heimischen Sömmeringhalle zum ersten Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft an. Drei Tage später folgt Spiel zwei (14 Uhr), ebenfalls in Berlin. Der Gegner wird allerdings erst am Dienstag ermittelt. Dann spielen Titelverteidiger Rutronik Stars Keltern und Pokalsieger Hannover Luchse im alles entscheidenden fünften Spiel der Halbfinal-Serie gegeneinander.

Während Alba die ersten beiden Partien der Serie noch vor heimischer Kulisse mit 98:58 und 65:56 souverän gewonnen hatte, gestaltete sich das Geschehen am Sonntag deutlich ausgeglichener. Vor einigen mitgereisten Fans aus Berlin, die nach dem 76:67-Sieg von Albas Männern an selber Spielstätte geblieben waren, um das Frauenteam zu unterstützen, kam Alba im Vergleich zu den letzten beiden Auftritten in der Sömmeringhalle nicht ganz so gut rein. Es war deutlich spürbar, dass die MBC-Spielerinnen ihre letzte Chance ergreifen wollten und entsprechend motiviert auftraten. So lag das Team von Trainer Cristo Cabrera schnell mit 0:7 zurück.

In der Anfangsphase war Taylor Robertson vom MBC der entscheidende Faktor. Sie traf in den ersten beiden Vierteln jeweils zwei Dreier und sorgte so für die 19:14-Führung ihres Teams nach zehn Minuten. Albas Spielerinnen brauchten etwas, um sich einzufinden und einen Spielfluss zu entwickeln. Erst zu Beginn des zweiten Viertels gingen sie erstmalig in Führung (21:19). Anschließend verpasste es Alba aber, sich weiter abzusetzen, sodass der MBC zur Halbzeit mit 35:32 führte.

Nach der Pause wurde Alba dann vor allem in der Defensive besser, das Spiel blieb aber bis zum Ende denkbar knapp. Die entscheidende Aktion, die letztlich den Ausschlag zugunsten Albas gab, war eine Balleroberung von Deeshyra Thomas. Nach sofortigem Foulspiel durch die Gastgeberinnen stellte Thomas dann den Endstand von der Freiwurflinie aus her. Zwar landete unmittelbar danach ein Drei-Punkt-Wurf des Heimteams im Korb, die Schluss-Sirene war allerdings eine Sekunde zuvor schon ertönt.