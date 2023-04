Jetzt oder nie Turbine Potsdam braucht gegen die SGS Essen drei Punkte

Die Hoffnung ist zurück in Potsdam. Nach den beiden letzten Siegen in der Fußball-Bundesliga gegen Meppen und Freiburg sind die Spielerinnen von Turbine Potsdam endlich wieder etwas im Aufschwung. „Es hat gezeigt, dass wir als Mannschaft einfach mal gewinnen können. Dieses Gefühl kannten wir in der bisherigen Saison einfach gar nicht“, sagte Turbines Sophie Weidauer im Podcast mit Radio Potsdam und beschrieb die Erfolge als große Erleichterung. „Ich glaube, das gibt schon einer Mannschaft extrem viel Aufschwung, die sowieso gerade nicht so viel Selbstvertrauen hatte.“

Das Team von Trainer Marco Gebhardt hat sich im allerletzten Moment im Abstiegskampf zurückgemeldet. Und dennoch brauchen die Brandenburgerinnen am Sonntag einen Sieg, wenn es im Karl-Liebknecht-Stadion gegen die SGS Essen geht (13 Uhr, Magentasport).

Nach den beiden Erfolgen in der Liga sind es nun nur noch fünf Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz, wobei Meppen auf Platz zehn in Bremen patzen müsste am Sonntag, damit Turbine weiter hoffen kann auf den Klassenerhalt.

Die letzten fünf Gegner von Turbine SGS Essen , Sonntag, 23.4., 13 Uhr, Heim

, Sonntag, 23.4., 13 Uhr, Heim TSG Hoffenheim , Sonntag, 7.5., 16 Uhr., auswärts

, Sonntag, 7.5., 16 Uhr., auswärts Bayer Leverkusen , Samstag, 13.5., 13 Uhr, Heim

, Samstag, 13.5., 13 Uhr, Heim Eintracht Frankfurt , Sonntag, 21.5., 13 Uhr, Heim

, Sonntag, 21.5., 13 Uhr, Heim Bayern München, Sonntag, 28.5., 14 Uhr, auwärts

Die dreiwöchige Pause aufgrund der Länderspiele kam daher nicht unbedingt zu einem guten Zeitpunkt. „Vielleicht kommt man dann aus diesem Flow wieder raus, damit muss man rechnen“, sagt Weidauer. Ihre Teamkollegin und Kapitänin von Turbine, Teninsoun Sissoko, bezeichnete die Pause allerdings als notwendig, „um sich von den englischen Wochen zu erholen und mal vom Fußball wegzukommen“.

Nun liege der Fokus aber wieder voll auf der Liga. Essen dürfte selbstbewusst nach Potsdam reisen, auch wegen des 2:1-Erfolgs im Hinspiel. Vor allem aber aufgrund der Bilanz in Spielen gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Kein einziges Mal verlor Essen und steht daher zurecht auf Platz sieben der Tabelle.

Turbine muss also erneut alles reinwerfen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Angesichts des Restprogramms mit Spielen gegen Bayern München und Eintracht Frankfurt, wäre die Situation bei einer Niederlage so gut wie unlösbar.