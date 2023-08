Langsame Sprinterin bei Universiade Somalia spricht von „nationaler Diffamierung“

Bei den kürzlich zu Ende gegangenen FISU 2023 World University Games in Chengdu, China, wurde eine Athletin aus Somalia wegen ihrer enttäuschenden Leistung im 100m-Lauf heftig kritisiert.

Bei der internationalen Multisportveranstaltung für Hochschulathleten beendete Nasra Ali Abukar die Strecke in 21,81 Sekunden und lag damit zehn Sekunden hinter den Besten zurück.

Jugend- und Sportminister Mohamed Barre Mohamud entschuldigte sich und wies das Nationale Olympische Komitee an, die Vorsitzende des nationalen Leichtathletik-Verbandes zu suspendieren. In einer Erklärung warf das Ministerium ihr Machtmissbrauch vor und kündigte rechtliche Schritte an.

Die 20-jährige Nasra Abukar Ali war bei den Studentenspielen in Chengdu beim 100-Meter-Vorlauf am Dienstag mehr als zehn Sekunden langsamer als die Siegerin. Das Video davon verbreitete sich schnell in den sozialen Medien.

Sportministerium ist überfragt

Sportminister Mohamud erklärte, er wisse nicht, wie sich Ali qualifiziert habe und nannte ihren Auftritt peinlich für Somalia. Sie sei keine Sportlerin oder Läuferin.

“Es ist dem Ministerium klar, dass Nasra Abukar Ali keine Athletin ist und dass Frau Khadija einen Akt des Machtmissbrauchs und der Diffamierung der Nation begangen hat“, so das Sportministerium.

Leichtathletik-Verbandschefin weiß von nichts

Inmitten von Gerüchten, Ali sei die Nichte der Leichtathletik-Verbandschefin Khadija Aden Dahir, teilte die Studentenunion des Landes mit, sie habe keine Läuferinnen oder Läufer zur Universiade entsandt. Das Ministerium fügte hinzu, es gebe keinen Studentensportverband.

Das somalische Olympische Komitee gab am Mittwoch bekannt, dass es die Vorsitzende des somalischen Leichtathletikverbands suspendiert hat, weil sie eine "unqualifizierte" Athletin ausgewählt hatte, die das Land bei den FISU World University Games in China vertreten sollte.

Der somalische Leichtathletikverband erklärte, Dahir sei vorübergehend suspendiert worden und werde der "nationalen Diffamierung" beschuldigt.

Die 20-jährige Ali belegte bei den 31. World University Summer Games in Chengdu, China, den letzten Platz im 100-Meter-Lauf der Frauen. Ein Video von ihrer Leistung wurde in den sozialen Medien millionenfach aufgerufen. (mit dpa)