Und jetzt ist Pause: Mainz - Hertha 1:0

Es ist das eingetreten, was aus Sicht von Hertha BSC auf gar keinen Fall hätte passieren sollen: Die Berliner gehen in Mainz mit einem Rückstand in die Kabine. Weil Selke zwei gute Chancen nicht nutzte und weil Quasion für Mainz traf.

Damit ist Hertha momentan in der Tabelle die schlechteste Bundesligamannschaft. Aber noch bleibt ja Zeit, dies zu korrigieren.