Abpfiff

Das war's, das Spiel ist vorbei. Hertha verliert mit 1:2. So verlor Klinsmann auch schon seinen letzten Auftritt im Olympiastadion - damals auch gegen Lucien Favre, der da Trainer der Berliner war. Die Niederlage geht so in Ordnung, der BVB war gerade in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte fehlte Hertha dann die Durchschlagskraft, der vermeintliche Ausgleich durch Selke wurde vom Schiedsrichter zurecht wegen Abseits zurückgenommen.