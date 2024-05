Marco Grote übernimmt 1. FC Union Berlin entlässt Nenad Bjelica

Der 1. FC Union Berlin hat sich von Cheftrainer Nenad Bjelica getrennt. Einen Tag nach der 3:4-Heimniederlage gegen den VfL Bochum, bei dem die Berliner in der ersten Hälfte eine desolate Leistung gezeigt hatten, gab der Verein die Trennung bekannt. „Wir setzen für unsere Mannschaft noch einmal einen frischen Impuls“, sagte Manager Oliver Ruhnert.

Nun soll Marco Grote den Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg retten. Der 51-Jährige ist eigentlich für die U 19 von Union zuständig und hatte das Profiteam schon nach der Trennung von Urs Fischer im November für ein Spiel betreut. Marie-Louise Eta bleibt Assistentin, zudem kehrt Sebastian Bönig in den Trainerstab zurück.

Im November betreute Marco Grote (rechts) Union im Spiel gegen Augsburg, Marie-Louise Eta blieb danach im Trainerteam der Profis. © imago/Matthias Koch

Vor dem Spiel gegen Bochum hatte Union-Präsident Dirk Zingler Berichte über eine nahende Trennung von Bjelica noch als falsch bezeichnet. „Uns berührt es nicht, was außerhalb des Klubs geschrieben wird. Nenad Bjelica hat unsere ganze Unterstützung“, sagte Zingler vor der Dazn-Kamera. Ziemlich genau 24 Stunden später folgte die Trennung.

Das Restprogramm im Abstiegskampf Borussia Mönchengladbach (13. Platz, 33 Punkte, 55:62 Tore) Eintracht Frankfurt (H)

VfB Stuttgart (A) VfL Bochum (14./33/41:65) Bayer Leverkusen (H)

Werder Bremen (A) 1. FC Union Berlin (15./30/29:54) 1. FC Köln (A)

SC Freiburg (H) FSV Mainz 05 (16./29/33:50) Borussia Dortmund (H)

VfL Wolfsburg (A) 1. FC Köln (17./24/24:54) 1. FC Union (H)

1. FC Heidenheim (A)

„Bei Nenad Bjelica und seinem Team möchte ich mich für die geleistete Arbeit bedanken. Es ist ihnen gelungen, die Mannschaft in einer äußerst schwierigen Situation zu stabilisieren, mit dem Ergebnis, dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können“, wird Zingler in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Situation der Köpenicker hatte sich in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. Am 26. Spieltag hatte Union nach einem Sieg gegen Werder Bremen neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und zehn auf Rang 17. Seitdem hat das Team aber nur noch zwei Zähler geholt. Dass Union immer noch über dem Strich steht, hat der Klub der Heidenheimer Schützenhilfe beim 1:1 gegen Mainz 05 zu verdanken. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treffen die Berliner auf den 1. FC Köln. Mit einem Sieg könnte Union bereits gerettet sein, im Falle einer Niederlage droht sogar noch der direkte Abstieg.