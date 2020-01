Der Ausbruch des Coronavirus in China beschäftigt auch den internationalen Sport.. „Das IOC steht mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und seinen eigenen Experten in Verbindung“, teilte das Internationale Olympische Komitee knapp ein halbes Jahr vor Beginn der Spiele in Tokio mit. „Maßnahmen gegen ansteckende Krankheiten sind ein wichtiger Bestandteil der Pläne für Tokio 2020, um sichere Spiele zu bieten.“

Das Organisationskomitee werde weiterhin mit allen relevanten Organisationen zusammenarbeiten, die die Infektionsfälle beobachten und gegebenenfalls erforderliche Gegenmaßnahmen treffen. Wegen des Coronavirus wurden bereits Olympia-Qualifikationsturnieren der Fußballerinnen, Basketballerinnen und Boxer aus China verlegt. Der chinesische Sport ist nahezu vollständig gestoppt worden. So sind auch die alpinen Ski-Rennen im chinesischen Yanqing abgesagt worden. Das teilte der Weltverband FIS am Mittwoch mit. Wegen der unsicheren Lage im Gastgeberland für die Olympischen Winterspiele 2022 sei diese „schwierige Entscheidung“ zusammen mit den örtlichen Veranstaltern und dem chinesischen Skiverband getroffen worden, sagte FIS-Präsident Gian Franco Kasper in einer Mitteilung. In Yanqing nahe Peking waren am 15. und 16. Februar eine Herren-Abfahrt und ein Super-G als Olympia-Tests geplant. Wohin die Rennen verlegt werden, wurde nicht mitgeteilt.

Chinesischer Fußball-Supercup wird verschoben

Zudem wurden der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge die nationalen Winterspiele verschoben. Die Wettkämpfe sollten eigentlich vom 16. bis 26. Februar in der Inneren Mongolei stattfinden und eine wichtige Vorbereitung für die Winterspiele in Peking sein. Ebenfalls verschoben wird der Fußball-Supercup zwischen dem Meister und dem Pokalsieger, der eigentlich für den 5. Februar in Suzhou terminiert war. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die chinesische Fußball-Liga pausiert planmäßig bis Mitte Februar, ob der Saisonstart verschoben werden muss, ist noch nicht bekannt. In der nationalen Basketball-Liga CBA sind momentan alle Spiele auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband wird erst nach gründlicher Prüfung und Abwägung aller Informationen über eine Teilnahme an den Hallen-Weltmeisterschaften Mitte März im chinesischen Nanjing entscheiden. „Momentan wird auf allen Ebenen alles geprüft. Wir nehmen die Situation sehr ernst, haben aber noch alle Optionen, rechtzeitig entscheiden zu können“, sagte DLV- Mediendirektor Peter Schmitt am Mittwoch. Der Verband stehe „in permanenter Abstimmung mit dem Medizinischen Kompetenzteam“. Außerdem beobachte der DLV sämtliche vom Robert-Koch-Institut täglich veröffentlichten Statements und die aktuellen Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie die Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes. Ferner wurde Jon Ridgeon, CEO von World Athletics, vom DLV schriftlich gefragt, wann mit konkreten Schritten und einem Zeitplan für Entscheidungen zur Hallen-WM durch den Weltverband zu rechnen sei. „Im Mittelpunkt steht die Gesundheit der Athletinnen und Athleten“, betonte Schmitt. „Das wird im DLV sensibel gehandhabt."

Mehr als 6000 Erkrankte und 100 Todesfälle in China

Auch die Profiorganisation im Herren-Tennis beobachtet die Situation in China. Das bestätigte die ATP im Rahmen der Australian Open. Vier unterklassige Challenger-Turniere in Qujing, Zhuhai, Shenzhen und Zhangjiagang, die für März geplant waren, wurden bereits abgesagt. WTA- und ATP-Turniere sind erst im September und Oktober in China angesetzt.

Der Internationale Hockeyverband FIH hatte am Dienstag die Pro-League-Spiele zwischen den Frauen-Nationalmannschaften von China und Belgien abgesagt. Die Spiele hätten am 8. und 9. Februar in Changzhou, gut 700 Kilometer entfernt vom Ausbruchsort Wuhan, ausgetragen werden sollen. Es wird geprüft, ob die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden können.

Die Radrundfahrt Tour of Hainan ist ebenfalls abgesagt worden. Das bestätigte der Radsport-Weltverband UCI am Montag. Das Rennen, das zwischen dem 23. Februar und 1. März ausgetragen werden sollte, wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Mehr zum Thema Coronavirus erreicht die Sportwelt Olympia-Test der Skirennfahrer in China vor Absage

In China liegt die offizielle Zahl der Erkrankungen an dem neuartigen Coronavirus inzwischen bei knapp 6000 und damit höher als während der Sars-Epidemie der Jahre 2002 und 2003. Die Zahl der Todesfälle stieg um weitere 26 auf 132, wie die chinesische Regierung am Mittwoch mitteilte. (dpa/Tsp)