Saisonauftakt in der DEL Mehr Haie kriegschd nirgendswoanerschd

Die ersten drei Spieltage in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sind vorbei und von den Ergebnissen her hat so viel noch nicht überrascht, wobei eines doch erstaunlich ist: Die Kölner Haie marschieren vorneweg. Nach zwei Heimsiegen in Folge gelang dem Team von Uwe Krupp am Freitag ein 5:2-Auswärtserfolg beim Meister RB München.

Die Kölner Haie sind bislang in jeder Hinsicht das Maß der Dinge, neben dem Tabellenstand ist auch eine andere Zahl stimmig. 18.372 Zuschauer kamen zum ersten Heimspiel gegen Ingolstadt in die Kölnarena, 17.204 Fans sahen dann die Partie gegen Nürnberg und am Sonntag gegen die bislang punktlose Düsseldorfer EG sollte es wohl noch voller werden im Derby (14 Uhr, live bei Magentasport).

Bei Meister München sieht es unter dem neuen Trainer Toni Söderholm derweil noch nicht so gut aus nach zwei Niederlagen in Folge und nur vier Punkten - allerdings waren auch Mannheim und Köln die jüngsten Gegner. Münchens Verteidiger Ryan McKiernan sagte nach der Niederlage gegen die Haie: „Manchmal kann ein holpriger Start eine gute Erfahrung sein. Wir werden als Team reagieren. Heute hat das bessere Team gewonnen, aber wir werden in Zukunft nicht mehr so viele Chancen zulassen und besser in unserem System agieren.“

Bei McKiernans ehemaligem Arbeitgeber, den Eisbären, läuft es derweil richtig rund. Am Freitag siegten die Berliner 4:1 in Augsburg und haben nun als ungeschlagener Tabellenzweiter schon acht Punkte auf dem Konto. Lean Bergmann kam beim Auswärtsspiel in Schwaben zu seinem Debüt im Eisbären-Trikot, und der einstige Nationalspieler traf auch sofort. „Wichtiger als mein Tor sind aber die drei Punkte, die wir geholt haben“, sagte Bergmann, „und jetzt müssen wir Mannheim schlagen.“

Am Sonntag steht das Spiel der Berliner bei den Adlern an (14 Uhr, live auf Magentasport), die Mannheimer haben auch schon sechs Punkte geholt und werden sicher eine härtere Aufgabe für das Team um Bergmann.

Aber bevor es an die Punktejagd geht, bekommen die Berliner noch was zu hören in Mannheim. Sehen können sie den neuen Trailer vor dem Einlaufen der Teams wohl nicht, aber macht nix. Verstehen können sie ihn womöglich sowieso nicht allesamt, denn da steckt viel Lokalkolorit drin. „Unser neuer Trailer ist da, und erstmals ist er 100-prozentig monnemerisch. Mehr Monnem kriegschd nirgendswoanerschd“, moderiert der DEL-Klub sein neues Einlauffilmchen an.