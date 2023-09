Saisonstart der Eisbären Berlin Durchwachsene Auftritte, pralle Ausbeute

Serge Aubin wirkte fast so, als wolle er sich entschuldigen, dass die Eisbären nach dem 3:2 in Düsseldorf drei Punkte nach Hause mitnehmen. „Wir haben heute nicht so gespielt, wie wir das wollen“, sagte der Berliner Cheftrainer, „unser Spiel beim Fünf-gegen-fünf hat mir überhaupt nicht gefallen.“

Allerdings besteht ein Eishockeyspielen zu großen Teilen auch aus Über- und Unterzahlen. Und hier waren die Eisbären herausragend. Das erste Tor fiel sogar mit einem Mann weniger auf dem Eis, dann schlug Aubins Mannschaft zweimal im Powerplay zu.

Frederik Tiffels, der an beiden Toren in Überzahl beteiligt war, gab sich dennoch zurückhaltend. „Wir sind froh, dass das Powerplay geklickt hat. Aber wir wissen auch, dass wir ein ganzes Stück Glück hatten.“ Und einen Torwart Jake Hildebrand, der wie schon beim 2:1 am Freitag gegen Ingolstadt starke Paraden gezeigt hatte.

Auch wenn die Auftritte der Eisbären noch stark verbesserungswürdig sind, das Ergebnis könnte besser kaum sein. Hinter den Kölner Haien, die mit sechs Punkten und 9:2 Toren fulminant gestartet sind, und den überraschend stark gestarteten Schwenninger Wild Wings stehen die Berliner auf Platz drei.

Viel wichtiger ist aber die Erkenntnis, dass die Berliner bereits Spiele gewonnen haben, obwohl sich gerade in der Offensive noch einige Abstimmungsprobleme offenbarten. Drei Gegentreffer in zwei Spielen zeugen von einer starken Abwehrleistung, aus der Keeper Hildebrand bislang heraussticht. Stürmer Yannick Veilleux, Schütze zum zwischenzeitlichen 3:1 sagte: „Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben.“