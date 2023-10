Start in die neue NHL-Saison Deutsches Eishockey im Fokus

Wenn am Dienstagabend deutscher Zeit die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL in die neue Saison startet, stehen auch die Spieler aus dem Land des Vize-Weltmeisters verstärkt im Fokus. Sieben deutsche Profis sind nach derzeitigem Stand gesetzt, die Perspektiven für diese Spielzeit sind dabei sehr unterschiedlich.

Für Leon Draisaitl, 27, geht es um nicht weniger, als mit den Edmonton Oilers endlich mal den ganz großen Wurf zu landen. Der gebürtige Kölner zählt längst zu den besten Stürmern der Liga. 2020 gewann er als erster Deutscher die Art Ross Trophy als bester Scorer der Liga, außerdem die Hart Memorial Trophy sowie den Ted Lindsay Award als wertvollster Spieler der NHL. 52 Tore und 76 Vorlagen wies Draisaitls Statistik nach der vergangenen Saison auf.

Zusammen mit seinem Kollegen Connor McDavid, der sogar 153 Scorerpunkte zuletzt erzielen konnte, bildet Draisaitl seit Jahren das beste Sturmduo der Liga. Allerdings reichte die Qualität im Kader nie aus, um eine ernsthafte Rolle zu spielen im Kampf um den Stanley Cup. „Wir befinden uns als Team in einer Phase unserer Karriere, in der es nicht mehr um individuelle Auszeichnungen geht, es geht auch nicht mehr um individuelle Statistiken“, gibt sich Draisaitl kämpferisch. „Also werde ich tun, was ich tun muss, um erfolgreich zu sein.“

Gewaltigen Eindruck in der Vorsaison hatte auch Tim Stützle hinterlassen. Der 21 Jahre alte Angreifer der Ottawa Senators hatte 39 Tore erzielt und 51 Treffer vorbereitet. Der Deutsche hat sich innerhalb kürzester Zeit zu dem Gesicht der Organisation entwickelt. „Bei ihm sind nach oben keine Grenzen gesetzt“, sagte jüngst Mitspieler Brady Tkachuk gegenüber nhl.com.

Moritz Seider verpasste noch kein NHL-Spiel

Der Vergleich mit Draisaitl ist kein Zufall. 210 NHL-Spiele absolvierte Stützle bereits. Und im direkten Vergleich sind seine Werte besser als bei Draisaitl seinerzeit. Während der Oilers-Angreifer anfangs etwas mehr Anlauf brauchte, um sich zu etablieren, zeigte Stützle von Beginn an seine Bedeutung für Ottawa.

Im Gegensatz zu Draisaitl und Stützle war Moritz Seider dabei, als das deutsche Team im Mai sensationell im WM-Finale stand. Ähnlich wie im Nationalteam zählt der Verteidiger, 22, auch bei den Detroit Red Wings zu den absoluten Leistungsträgern. Gleich nach seiner ersten NHL-Saison 2021/2022 wurde er mit der Calder Memorial Trophy als bester Rookie ausgezeichnet, bislang verpasste er kein Spiel für sein Team – eine beachtliche Bilanz bei 82 Partien in der regulären Spielzeit. Seiders Entwicklung ist auch ein Grund, weshalb die Red Wings nun wieder als ernsthafter Anwärter auf die Play-offs gelten.

34 Spiele bestritt Lukas Reichel in der NHL, es sollen deutlich mehr werden.

Auf eine sehr lange NHL-Karriere kann Torwart Philipp Grubauer schon jetzt zurückblicken. In der Saison 2012/2013 bestritt der 31-Jährige seine ersten beiden Partien für die Washington Capitals. In der vergangenen Saison machte er vor allem in den Play-offs zwischen den Pfosten der Seattle Kraken mit sehenswerten Paraden auf sich aufmerksam. Nach einer durchwachsenen ersten Saison des 2018 gegründeten Klubs, konnte er seine Klasse unter Beweis stellen. Dennoch gilt sein Team als kein Kandidat für den Titel.

Nico Sturm hat bei der WM für Aufsehen gesorgt

Nico Sturm, 28, hat sich als Führungsspieler des WM-Kaders endgültig ins Bewusstsein der deutschen Eishockeyfans gespielt. Dabei hatte er 2022 mit den Colorado Avalanche bereits den Stanley Cup gewonnen. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber San José Sharks ist der gebürtige Augsburger gesetzt. Allerdings wäre es eine Überraschung, sollte sich der Verein für die K.-o.-Runde qualifizieren.

Deutlich besser stehen die Chancen für John-Jason Peterka, 21, und die Buffalo Sabres. In der vergangenen Saison hatte nur ein Sieg gefehlt, um diesen Schritt zu gehen. „Ich glaube, für jeden aus Buffalo würden die Play-offs die Welt bedeuten“, sagte er über das Ziel für diese Saison. Aus persönlicher Sicht war die Spielzeit 2022/2023 ein voller Erfolg. Mit 77 Einsätzen hat er sich einen festen Platz im Team erkämpft.

Lukas Reichel hofft, dass ihm das nun endlich auch gelingt. 34-mal stand der 21 Jahre alte Stürmer zwar schon im Aufgebot der Chicago Blackhawks, allerdings wurde er immer wieder ins AHL-Farmteam geschickt. In der Vorbereitung wusste der ehemalige Spieler der Eisbären Berlin allerdings zu überzeugen und wird womöglich sogar an der Seite von Supertalent Connor Bedard auflaufen.

Leon Gawanke hingegen muss weiterhin auf seinen ersten NHL-Einsatz warten. Der 24 Jahre alte Verteidiger, der eigentlich schon bei den Adler Mannheim in der DEL unterschrieben hatte, war noch mal nach Nordamerika zurückgekehrt, um sich diesen Traum zu erfüllen.