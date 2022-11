WM in Katar Freuen oder nicht freuen mit dem deutschen Team?

Da war es dann doch zu hören am düsteren Berliner Spätabend, dieses für die deutsche Nationalmannschaft so wichtige Tor von Niclas Füllkrug. Der dumpfe Sound einer Vuvuzela hier und dann noch ein hupendes Auto dort.

Zaghafte Begeisterung, noch weit von Sommermärchen-WM-Wahnsinn entfernt. Aber das Tor zum 1:1 gegen die Spanier war schon mal zu hören draußen. Ist es also gutes Recht nun bei der Unrechts-WM mitzufiebern mit Hansis Jungs?

Jetzt wurde ja schließlich genug gesagt zur Fifa und ihren Machenschaften und zur Interpretation gerechter Menschenrechte im Staate Katar. Vielleicht wurde auch schon alles gesagt, hat aber noch nicht jede oder jeder etwas gesagt. Wie auf einem langen Elternabend an dem fast alle schon nach Hause wollen und dann doch noch von einer Wortmeldung eines Elternteils aufgehalten werden. Nur weil da jemand noch etwas sagen will.

Es war ein rauschendes Spiel, das die deutsche Mannschaft da hingelegt hat. Und trotz aller Kritik lässt sich nicht behaupten, dass die deutschen Spieler vor ihrem ersten Auftritt nicht Kritik an den Umständen in Katar geäußert hätten. Sicher war das Hand-vor-den-Mund-halten manchem Betrachter nicht genug. Aber es lässt sich nicht behaupten, dass sich die Spieler der Situation bewusst wären und nur seelenlos ihrem Beruf nachgehen würden bei einer WM, deren Zustandekommen Menschen zu verantworten haben, die in Katar nun nicht auf dem Platz stehen.

Es ist nicht einfach und es ist auch plausibel, wenn sich jemand nicht mit der deutschen Mannschaft freuen will, geschweige denn ihr zuschaut. Der Umkehrschluss ist auch zulässig. Die Antwort auf die Frage, wie laut wir uns freuen dürfen mit dem deutschen Team, die muss sich jede und jeder selbst geben. Wobei: Der Sound einer Vuvuzela hat sich noch nie ins Ohr geschmeichelt.

