Ukraine-Invasion Tag 447 „Star Wars“ über Kiew – Russland ändert seine Strategie bei den Luftangriffen

Wer heute die Berichte aus Kiew gelesen hat, bekam einen Sinn dafür, wie extrem die Nacht war. Russland griff die Stadt mit 18 Raketen und neun Drohnen an. Alle Raketen wurden von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen.

Der britische Journalist Oliver Caroll beschreibt die Stimmung in der ukrainischen Hauptstadt so: „Bemerkenswerte Atmosphäre heute in Kiew. Die Menschen laufen herum wie schlafentwöhnte Zombies, aber gelegentlich lächeln sie sich wie wahnsinnig an, weil sie diese Nacht überstanden haben.“

Der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy schreibt: „Es war extrem seltsam, um 3 Uhr den Luftkampf u.a. zwischen dem Flugabwehrsystem Patriot und etwa Kinschal-Raketen so nah zu erleben. Sah nach Star Wars aus. Aber im Endeffekt war es eine richtig schlechte Nacht für Russland.“

Die Attacke auf Kiew zeigt auch: Im Gegensatz zu früheren Angriffswellen aus der Luft hat Moskau offensichtlich seine Taktik geändert. Der Beschuss erfolgte zuletzt in geringen Abständen, seit dem 19. April waren es Angriffe an zehn Tagen beziehungsweise Nächten. Davor lagen meist mehrere Wochen zwischen den Angriffen. Die Abschussquote der ukrainischen Luftabwehr ist zuletzt konstant hoch gewesen. Was auch immer Russland mit den Angriffen bezweckt: Bisher ist das Ziel nicht erreicht.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: