Drum prüfe, wer sich lange bindet Die Fernsehversorgung wird Mietersache – was Sie jetzt beachten müssen

Der Aufmacher der RTL-Sendung „Punkt 12 – Das Mittagsmagazin“ war recht speziell. Das Boulevard-Magazin begann mit einem Bericht von einer Frau, die sich in die Hose gemacht hat, weil sie bei ihrem Discounter nicht auf die Toilette durfte. Dass man diese Nachricht auch dann noch serviert bekam, obwohl man das Programm erst viel später eingeschaltet hat, liegt an der Funktion Restart, die man so vor allem vom Internet-Fernsehen kennt.