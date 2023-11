Offenbar wieder 19 statt sieben Prozent Ökonomen begrüßen Rückkehr zu alter Mehrwertsteuer in Gastronomie

Lange war darüber debattiert worden, die Gastronomiebranche hatte immer wieder davor gewarnt, doch die Ampelkoalition hat sich offenbar festgelegt: Die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird zu Jahresbeginn wieder auf 19 Prozent angehoben. Darauf verständigte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Bundesregierung. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet.

Auch der AfD-Haushälter Peter Boehringer bestätigte, dass sich SPD, Grüne und FDP in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages in der Nacht zum Freitag darauf geeinigt hätten, die Absenkung nicht über das Jahresende 2023 hinaus zu verlängern.

Die endgültige Entscheidung sei wegen der Vertagung des Ausschusses aber noch nicht gefallen, da die Steuer in den Einzelplan 60 zur Allgemeinen Finanzverwaltung falle, so Boehringer. Darüber will der Ausschuss erst in den abschließenden Etatberatungen am Donnerstag nächster Woche entscheiden.

Es ist einfach nicht gut zu vermitteln, dass eine bestimmte Branche jetzt dauerhaft so stark unterstützt wird, indem man die Mehrwertsteuer absenkt. Monika Schnitzer, Wirtschaftsweise

Aus der Ampelkoalition hieß es, es laufe darauf hinaus, dass die Umsatzsteuer auf Essen in der Gastronomie Anfang 2024 wieder auf 19 Prozent steige, so die Nachrichtenagentur Reuters.

Gesenkte Mehrwertsteuer Essen zum Mitnehmen, im Supermarkt oder bei der Lieferung wird aktuell mit sieben Prozent besteuert. Um die Gastronomie während der Corona-Krise zu entlasten, war der Steuerersatz auch für Speisen in Restaurants und Cafés vorübergehend von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden. Die Regelung wurde wegen der Energiekrise mehrmals verlängert, zuletzt bis Ende dieses Jahres. Das Finanzministerium hatte im September das Volumen der Umsatzsteuerreduzierung auf 3,4 Milliarden Euro beziffert.

„Der Ampel gebührt Lob, dass sie jetzt endlich stärker priorisiert“, sagte Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Argumente der Gastronomiebranche für eine Entfristung der Steuersubvention seien immer schwach und widersprüchlich gewesen. „Diese sehr teure Vergünstigung ist sozial problematisch, weil sie besonders den Wohlhabenden zugutekommt“, sagte Heinemann.

Zudem sei ihre eigentliche Begründung mit der Pandemie weggefallen. „Und sie fußte auf dem Missverständnis, dass man Strukturwandel einer Branche durch Dauersubventionen begleiten sollte“, sagte Heinemann. „Dennoch war die Kampagne der Lobbies aus Gastronomie und Großhandel laut und aggressiv.“

Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Monika Schnitzer. „Es ist einfach nicht gut zu vermitteln, dass eine bestimmte Branche jetzt dauerhaft so stark unterstützt wird, indem man die Mehrwertsteuer absenkt“, sagte die Wirtschaftsweise im Deutschlandfunk.

Man müsse sich fragen, welche Branchen in der neuen Situation dauerhaft Schwierigkeiten hätten und nur mit Subventionen überleben könnten. „Da muss es dann schon einen Strukturwandel geben“, sagte die Ökonomin. „Das wird auch für die Gastronomie gelten.“

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatet sich für ein Festhalten am niedrigeren Mehrwertsteuersatz ausgesprochen. „Im Falle einer Steuererhöhung auf 19 Prozent droht 12.000 Betrieben das Aus“, hatte Dehoga-Präsident Guido Zöllick gemahnt. „Wir wollen, dass Gastronomie bezahlbar bleibt sowie die kulinarische Vielfalt und Esskultur in unserem Land erhalten werden.“ (lem)