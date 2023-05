Graichen-Nachfolger gefunden Philipp Nimmermann soll Habecks neuer Energie-Staatssekretär werden

Grünen-Politiker Philipp Nimmermann soll neuer Energie-Staatssekretär und damit Nachfolger von Patrick Graichen werden. Entsprechende Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) und des Tagesspiegels bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium am Montagmorgen offiziell.

Nimmermann ist derzeit noch Staatssekretär des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir (Grüne).

Anders als Graichen sei Nimmermann kein Energie-, sondern Finanzexperte, berichtet die SZ. Der promovierte Ökonom gab demnach 2014 seinen Chefposten bei der Frankfurter Privatbank BHF auf, um erstmals Staatssekretär in einem Ministerium zu werden – dem Finanzministerium von Schleswig-Holstein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dort lernten sich Nimmermann und der aktuelle Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kennen. Habeck war damals stellvertretender Ministerpräsident Schleswig-Holsteins. 2019 wechselte Nimmermann dann zurück in seine hessische Heimat.

Philipp Nimmermann wird mit seiner Stringenz die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen. Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister

„Mit Philipp Nimmermann kommt ein erfahrener Staatssekretär mit ökonomischer Expertise, viel Verwaltungserfahrung und ein Kenner von politischen Prozessen ins BMWK. Er hat mehrfach bewiesen, dass er hochkomplexe Aufgaben stringent strukturieren kann, in einem politisch aufgeladenen Umfeld breit getragene Lösungen schaffen und mit seinem ökonomischen Verstand und seiner Kenntnis der politischen Debatten sofort in die Themen finden kann“, wird Habeck in einer Pressemitteilung zitiert.

Nimmermann werde mit einem frischen Blick die Prozesse neu durchdenken, mit seiner Erfahrung die unterschiedlichen Perspektiven einbinden und mit seiner Stringenz die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen, so Habeck. „Er weiß, wie sich politische Entscheidungen auf Menschen auswirken und weiß, wie man gemeinsame Lösungen findet.“

Graichen stolpert über Vorwürfe der Vetternwirtschaft

Die Grünen-Obfrau im Energieausschuss, Lisa Badum, äußerte sich froh, dass die Nachfolge Graichens so schnell geregelt worden sei. Es sei gut, jemanden mit viel Verwaltungserfahrung in der Position zu haben.

Habeck hat damit nur wenige Tage nach der Entlassung seines Top-Beraters Graichen einen Nachfolger gefunden. Graichen war über mehrere Vorwürfe der Vetternwirtschaft gestolpert.

Der Sachverhalt, der Graichen letztlich zum Verhängnis wurde, war ein weiterer Verstoß gegen Compliance-Regeln. Graichen soll ein Projekt des Berliner Landesverbandes des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) als „förderwürdig“ eingestuft haben, dem seine Schwester Verena Graichen bis Mai 2022 vorstand.

Das Projekt sollte mit 600.000 Euro gefördert werden. Der Vorgang hätte Graichen weder vorgelegt werden dürfen, noch hätte er ihn abzeichnen dürfen, sagte Habeck. Das Geld sei aber noch nicht geflossen. Eine erste kursorische Einschätzung des Vorgehens Graichens sei zunächst entlastend ausgefallen – was sich mit einer gründlicheren Prüfung geändert habe. Graichen wird nun in den einstweiligen Ruhestand versetzt. (Tsp, dpa)