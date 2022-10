Mitarbeiter offenbar nicht informiert Musk will offenbar ein Viertel der Twitter-Belegschaft entlassen

Der innere Kreis von Elon Musk, angeführt von seinem Anwalt Alex Spiro, hat am Wochenende mit den verbliebenen Führungskräften von Twitter an den Zukunftsplänen des Unternehmens gearbeitet. Wie „The Washington Post“ berichtet, diskutierten sie über Ansätze zur Moderation der Plattform und Pläne zur Entlassung von zunächst 25 Prozent der Belegschaft.

Tech-Milliardär Musk hat die Social-Media-Plattform am vergangenen Freitag für 44 Milliarden Dollar (44,2 Milliarden Euro) gekauft. Der Transaktion gingen Monate des Hin und Her voraus, das zwischenzeitlich auf einen Gerichtsprozess zusteuerte.

Eigentlich hatte Musk sich mit Twitter bereits im April auf die Übernahme geeinigt. Im Juli erklärte er die Vereinbarung jedoch wegen angeblicher Falschangaben des Unternehmens zu Fake-Accounts für ungültig. Twitter klagte auf Einhaltung des Kaufvertrags, zuletzt erneuerte Musk sein Kaufangebot.

Vier Personen, die mit den internen Gesprächen vertraut sein sollen und anonym bleiben wollen, sprachen mit der „Washington Post“ und enthüllten Details über die am Wochenende stattgefundenen Verhandlungen.

Entlassungen in fast allen Abteilungen

Das neue Führungsteam soll Fragen zur Moderation von Inhalten, Handhabung von Spam und den Risiken der bevorstehenden Wahlen diskutiert haben. Die besprochenen Entlassungen sollen fast alle Abteilungen betreffen. Insgesamt arbeiten derzeit etwa 7000 Personen bei Twitter.

In den nächsten Tagen seien insbesondere Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Produktion, Technik, Recht sowie Datenschutz und Sicherheit zu erwarten. Nach den Ingenieur:innen arbeiteten einige der bestbezahltesten Mitarbeiter:innen von Twitter im Vertrieb. Die Jahresgehälter lägen im Bereich von 300.000 Dollar (303.000 Euro).

Mitarbeiter:innen von Twitter sollen noch immer nicht über die Pläne des Unternehmens informiert worden sein, so die „Washington Post“. Das Unternehmen soll noch keine offizielle Ankündigung der Übernahme veröffentlicht haben, die Kommunikationsabteilung schweige. Lediglich Gerüchte über Kündigungen kursierten unter den Mitarbeiter:innen.

Entlassungen sollen noch vor dem 1. November beginnen. Musk bezeichnete diese Aussage in einem Tweet am Sonntag als falsch.

Vor Kurzem hatte die Information die Runde gemacht, Musk wolle 75 Prozent der Angestellten entlassen. Vergangene Woche teilte er den Mitarbeiter:innen bei einem Besuch in der Twitter-Zentrale mit, dass dies nicht der Fall sei. Ein Informant der „Washington Post“ vermutet, die Zahl der Entlassungen liege eher bei 50 Prozent.

Musks Vertraute übernehmen Stellen bei Twitter

Bereits am Donnerstag entließ Musk vier leitende Angestellte. Er selbst übernahm dabei die Chef-Position und bezeichnet sich als „Chief Twit“. Laut dem Firmenverzeichnet sei seine offizielle Position CEO, so die Washington Post.

Vertraute und Mitarbeiter von Musk werden an vielen Stellen bei Twitter eingebracht. Tesla-Ingenieure sollen den Software-Code von Twitter prüfen und laut eines Tweets von Musk soll künftig ein „Expertenrat“ für die Moderation der Inhalte verantwortlich sein.

Alex Spiro vertritt Musk bereits seit vielen Jahren und soll laut „Washington Post“ die Leitung mehrerer Teams bei Twitter übernehmen, einschließlich Recht, Regierungsbeziehungen, Politik und Marketing. Auch die langjährigen Musk-Mitarbeiter David Sacks und Jason Calacanis tauchen im Firmenverzeichnis als Software-Ingenieure auf.

David Sacks leitete gemeinsam mit Musk PayPal und äußerte sich auf Twitter häufig zum Thema Moderation von Online-Inhalten. Jason Calacanis ist ein langjähriger Freund von Musk, der in Calacanis Suchmaschine Mahalo.com investierte. Calacanis soll Musk per SMS zur Rechtslage des Geschäfts und zum Stellenabbau beraten haben, wie laut „Washington Post“ aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Kritik an Musks Tweet zu Pelosi

Ein weiterer Musk-Mitarbeiter, Sriram Krishnan, soll bei dem Twitter-Geschäft geholfen haben. Krishnan ist Partner bei der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz, die 400 Millionen Dollar in den Deal investiert haben soll.

Am Sonntag verbreitete Musk Verschwörungstheorien zum Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi auf Twitter. Er antwortete mit seinem Tweet auf einen Post der demokratischen Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Wenige Stunden später war der Tweet kommentarlos gelöscht.

Am Montagmorgen (Ortszeit) setzte er einen weiteren Tweet ab, in dem er sich auf einen Artikel der „New York Times“ bezieht mit dem Titel „Elon Musk teilt in einem Tweet einen Link von einer Website, die dafür bekannt ist, falsche Nachrichten zu veröffentlichen“. Musk erwiderte darauf: „Das ist gefälscht – ich habe keinen Link zur New York Times getwittert!“

