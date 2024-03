Wegen überholter Struktur Habeck will Digital-Beirat auflösen und neu aufstellen

Das Wirtschaftsministerium will den aktuellen Digital-Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“ auflösen. Zum 31. Juli laufen die Mitgliedschaften aller 27 Beiratsmitglieder turnusgemäß aus. Es sollen dann keine Neu- oder Wiederberufungen stattfinden, erklärte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Mitglieder seien am Vortag per Email benachrichtigt worden, sagte ein Beiratsmitglied dem Tagesspiegel. Darin hieß es, das Gremium solle verkleinert werden. Als erstes hattes das Nachrichtenportal „Pioneer“ über die Auflösung berichtet.

Die Interessenvertretung der Digitalbranche, aber auch der Start-ups, habe sich neu aufgestellt. Die Struktur des Beirats sei daher überholt, sagte der Sprecher des BMWK. Eine „Auffrischungsspritze“ und agilere Arbeitsweisen könnten dem Gremium guttun, sagt auch eines der Mitglieder.

Den Expertenbeirat gibt es bereits seit über zehn Jahren. Er soll den Wirtschaftsminister zu Fragen der digitalen Transformation beraten. Etwa wie der Anteil weiblicher Gründerinnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte in der Szene erhöht werden kann. Aktuell besteht das Gremium aus 27 Vertreterinnen und Vertretern der deutschen Digitalszene. Darunter zum Beispiel Flix-Gründer André Schwämmlein, Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin des Digitalnetzwerks Initiative D21 oder Christian Vollmann, Business Angel und Urgestein der Berliner Start-up-Szene. Allerdings haben am letzten Termin nur gut ein Viertel der Mitglieder teilgenommen, sowohl im Ministerium als auch unter manchen Mitgliedern hält man daher einen kleineren Kreis für effizienter. Wann und in welcher Form es ein Nachfolgeformat geben wird, soll noch erarbeitet werden.

Union kritisiert Auflösung

Die Unionsfraktion im Bundestag hat die Auflösung des Digital-Beirats durch die Bundesregierung kritisiert. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, Julia Klöckner (CDU), sagte am Montag „Wenn Stellungnahmen der Bundesregierung unbequem sind, dann wird nicht die eigene Politik überdacht, sondern das Expertengremium gleich abgeschafft.“ Der Wissenschaftspolitiker Thomas Jarzombek (CDU), kritisierte, das Thema Digitalisierung habe in der Regierung keine Lobby mehr.

Dem widerspricht der BMWK-Sprecher. Habeck sei die Beratung durch Start-ups weiterhin sehr wichtig. Dies solle und werde auch so bleiben. Das Ministerium wolle eine neue Grundlage schaffen, um der Vielzahl und Vielfalt der Themen im Bereich der Start-up-Politik sowie ständig neuen Herausforderungen noch besser gerecht werden können.



„Unsere Startup-Themen werden gehört“, sagt Christoph J. Stresing, Geschäftsführer Startup-Verbands und verweist auf die erstmals verabschiedete Start-up-Strategie. Man sei weiter im Dialog mit der Politik. „Dafür kann ein kleiner Kreis oftmals effizienter sein als eine große Runde“, sagt Stresing. „Insofern sind wir gespannt auf die Neuausrichtung des Gremiums.“ (mit dpa)