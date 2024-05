Palästina-Protest in Berlin Demonstranten besetzen Innenhof an der FU

Pro-Palästinensische Demonstranten haben am Dienstagvormittag einen Innenhof an der Freien Universität (FU) Berlin mit einem Protestcamp besetzt. Das bestätigte eine FU-Sprecherin auf Anfrage. Dabei handelt es sich um den „Theaterhof“ an der Rostlaube hinter der Mensa der FU in Dahlem.

Die FU kündigte schon kurz nach der Besetzung eine Räumung des Camps an, die Polizei rückt nach FU-Angaben bereits an. Auf Instagram postete die Gruppe „Student Coalition Berlin“ Bilder des Camps, das rund zehn Zelte zeigt.

Die Gruppe rief in dem Post Universitäten und Forschungsinstitute, Studierende, Fakultätsangehörige und akademische Partner dazu auf, sich dem „solidarischen Protest“ anzuschließen. Man erwarte, dass Universitäten, „die sich der Politik dieses rassistischen Staates angeschlossen haben“, versuchen werden, die Forderungen herunterzuspielen. Doch man werde nicht „nachgeben und keine Verhandlungen über Halblösungen und performative Aktionen akzeptieren.“

Am Freitag hatte es ein pro-palästinensisches Sit-in vor der Humboldt-Universität gegeben, das ebenfalls geräumt wurde. Nach den gewaltsamen Protesten an US-Unis gibt es Befürchtungen, diese könnten auch nach Deutschland schwappen.