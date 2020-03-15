Das Coronavirus hat Berlin erreicht. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuelle Situation in der Stadt, die Schließungen, die Zahl der bekannten Infektionsfälle und Hilfseinrichtungen in arabischer Sprache.

Auch auf Englisch haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst. Die deutsche Fassung finden Sie hier. Übersetzung: Muhamad Abdi

برلين في حالة طوارئ، هذا ما يجب عليكم معرفته، وهنا بإمكانكم الحصول على المساعدة

مجلس شيوخ برلين يقر إغلاق الحانات و صالات السينما، وكذلك صالات الألعاب الرياضية. بينما لا تزال المطاعم مفتوحة. وكذلك توجد ستة سيارات اسعاف متنقلة للكشف على الأشخاص المشتبه في حصولهم على فيروس كورونا. في هذا التقرير اعددنا لكم نظرة عامة عن اهم المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في برلين.

مدينة برلين في حالة طوارئ وإغلاق الكثير من الأمكنة التي لم يسبق للمدينة ان شهدت إغلاقها. وبعد كثير من التردد بدأ مجلس شيوخ برلين بالمكافحة لتقييدالحياة العامة بشكل كبير للسكان، وذلك للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

عمدة مدينة برلين، ميشيل مولر صرح مساء السبت:" هذه التدابير الاستثنائية التي قمنا بإتخاذها سيكون لها تأثير كبير على الحياة اليومية لكل منا، ولكن هناك حاجة ماسة لإتخاذ هذه الإجراءات وذلك لإبطاء انتشار الفيروس“.

اهم هذه الإجراءات تتمثل في إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية (مراكز الحضانة) حتى التاسع عشر من شهر نيسان (ابريل) المقبل. بينما دور الثقافة والصالات الرياضية إلى موعد غير محدد.

حظر التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن ٥٠ شخصا

تحظر برلين جميع الأحداث العامة وكذلك الخاصة التي يتجاوز عدد المشاركين فيها عن ٥٠ شخصا. أما بالنسبة للتجمعات التي يكون عدد المشاركين فيها اقل من ٥٠ شخصا، يتوجب عليهم إنشاء قائمة باسماء المتواجدين في الحدث مع كتابة ارقام التواصل معهم وكذلك عناوين اقامتهم، وإعطاء هذه القائمة إلى السلطات الصحية في حالة اللزوم.

هذه الأماكن اعتبارًا من الآن مغلقة

الحانات، البارات، دور السينما، وكذلك صالات الرياضة العامة منها والخاصة. وكذلك بيوت الدعارة والكازينوهات. بالإضافة إلى هذه الأماكن تنطبق قواعد صارمة على المستشفيات ايضا. إذ يسمح بالزيارات فقط للمرضى الذين تقل أعمارهم عن ١٦ سنة وكذلك للمرضى جدا. عدا ذلك لا يسمح بالزيارات، وهذا يطبق على المشافي وكذلك على دور رعاية المسنين.

ما هي الأماكن التي ستبقى مفتوحة؟

ستبقى مرافق تقديم الطعام، أي (المطاعم) مفتوحة، وذلك بشرط ان تكون المسافة بين كل طاولة والأخرى لا تقل عن متر ونصف، اي مسافة الأمان.

هذه هي العقوبات في حال انتهاك هذه القرارات

بدءًا من مساء السبت ١٤ آذار تقوم الشرطة في مدينة برلين بالتجول للتأكد من تنفيذ هذه القرارات من قبل اصحاب المحال. ووفقا لمتحدث باسم الإدارة الداخلية في العاصمة، جرت ٢٠٠ عملية بحث من قبل الشرطة في شوارع برلين لغرض المراقبة. ويعاقب المخالفون لسلسة القرارات الواردة أعلاه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو دفع غرامة مالية ( تصل إلى ٢٥ الف يورو).

إغلاق مراكز الحضانة والمدارس

ابتداءا من يوم الاثنين ١٦ آذار، سيتم إغلاق المدارس المهنية، وكذلك مدارس التعليم ودور الحضانة وذلك لغاية نهاية عيد الفصح، أي ١٩ نيسان. إلا أنه يجب ان يكون هناك عرض طارئ او ايجاد حلول أخرى بالنسبة للأطفال الذين يعمل والديهم في قسم الشرطة او فرق الإطفاء.

هذه الفئات المهنية تعتبر "مهمة للنظام"



* العاملين في قسم الشرطة ورجال الإطفاء والعاملين في منظمات الإغاثة.



* العاملين في قسم القضاء



* موظفي إدارة الأزمات



* موظفوا المواصلات من BVG و ال S-Bahn، وشركات النقل الأخرى. بالإضافة إلى موظفي شركات التنظيف (BSR)،

وكذلك موظفي شركات إمدادات الطاقة أي ( الكهرباء والغاز).



* العاملون في القطاع الصحي، لا سيما العاملين في المجال الطبي والعاملين في التمريض والمساعدين الطبيين وعمال النظافة في

المشافي والعاملين في الصيدليات.



* العاملين في مجال الرعاية بالمسنين.



* الموظفين في المؤسسات والسلطات العامة للحكومات الفيدرلية وحكومة الولاية، والموظفين في مجلس الشيوخ، ومكاتب المقاطعات والسلطات التابعة لها.



* الموظفين في دور رعاية الأطفال والمسؤولين عن امن المدارس.



* بالإضافة إلى موظفي الخدمات الأساسية.هذا هو العدد الحالي للمصابين بفيروس كورونا في برلين

عدد الإصابات لا يزال في تزايد مستمر، ويتم نشر الأرقام يوميًا من قبل معهد روبرت كوخ انستيتوت، كجزء من نظرة عامة لجميع الولايات الفيدرالية في المانيا. وكذلك تقدم إدارة الصحة بمجلس الشيوخ في العاصمة برلين نظرة عامة مفصلة مرة واحدة في اليوم. وبلغ عدد المصابين لغاية كتابة هذا التقرير في يوم الأحد ٢٣٦ شخصا- ويفترض الخبراء ان العدد الفعلي للمصابين اعلى بكثير من هذا الرقم.

الخطوط الساخنة: هنا يمكنك الحصول على المساعدة إذا كنت مشتبها بإصابتك بالفيروس كورونا

وزيرة الصحة في برلين أعلنت عن إنشاء خط ساخن، ويمكنكم الاتصال بهذا الرقم يوميا من الساعة ٨ صباحا حتى الثامنة مساء: ٠٣٠٩٠٢٨٢٨٢٨

وبسبب قدوم عدد هائل من الاتصالات على الرقم المدون أعلاه، يمكن ان تطول مدة الانتظار على الخط قليلا.

ان كنت تعاني من أعراض نزلة برد خفيفة، فأفضل شيء يمكنك القيام به هو الاتصال بطبيب العائلة عبر الهاتف- وكذلك يمكنك الحصول على إجازة مرضية لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وزارة الصحة توصي بأن تكون متيقظا بشكل خاص في الحالات التالية: يجب على أي شخص كان لديه اتصال مع مصاب بفيروس كورونا ان يبقى لمدة اسبوعين في المنزل والاتصال بإدارة الصحة المسؤولة. ويطبق هذا أيضا على الأشخاص الذين تواجدوا في الأسابيع الماضية في المناطق المدرجة تحت قائمة الخطر، خاصة اذا كانت لديك أعراض طفيفة كالحرارة او حالة وهن في الجسم.