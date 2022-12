„Alle planbaren Behandlungen verschoben“ Berliner Charité geht nächste Woche in Notbetrieb

An Europas größter Universitätsklinik werden planbare Eingriffe ab Montag verschoben – die Ärzte der Charité informieren derzeit Patienten, die in den nächsten Wochen einen Termin hatten. Die steigende Zahl krankheitsbedingter Personalausfälle mache diesen Schritt nötig, auch um Mitarbeiter weiter vermehrt auf den Kinderstationen einsetzen zu können, teilte ein Sprecher der Universitätsklinik mit.

Circa ein Drittel aller Behandlungen betrifft nach Tagesspiegel-Informationen der Notbetrieb, das hieße im krassesten Fall: Hunderte Termine pro Tag werden verschoben. Sie alle müssten nach der Krise nachgeholt werden. Die Charité-Spitze geht davon aus, dass die Lage bis Jahresende anhält.

„Wir bedauern dieses Vorgehen, wollen aber ermöglichen, dass dringliche Behandlungen, wie zeitkritische Tumoroperationen, Transplantationen, Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall, Herzinfarkt oder andere Notfällen, weiter durchgeführt werden können“, sagte der Charité-Sprecher.

Hohe Fallzahlen atemwegserkrankter Kleinkinder – vor allem durch das RS-Virus – belasten Praxen und Kliniken. Die Lage ist mit Zahlen schwer darzustellen, denn die Fluktuation ist hoch. Angesichts massenhafter Virusinfektionen auch von Säuglingen hatte die Charité früh angekündigt, ein Netzwerk für Kindermedizin einzurichten.

Die Charité übernimmt stadtweit die Federführung, um schwerkranke Kleinkinder angemessen auf die Krankenhäuser zu verteilen. Die Kliniken verschieben wie berichtet ohnehin seit Wochen viele elektive, also planbare Eingriffe und haben intern den Personaleinsatz reorganisiert.

Vergleichbar ist das aktuelle Vorgehen mit dem in der Corona-Pandemie, als die Intensivstationen in Berlin drei „Levels“ zugeteilt wurden. Als Level I behandelte die Charité die schwersten Fälle. Für Level II zuständig waren 16 Kliniken, darunter die ebenfalls landeseigenen Vivantes-Häuser, die auch schwere Covid-19-Patienten versorgten. Level-III-Kliniken kümmerten sich um Intensivfälle, die nicht mit Sars-Cov-2 infiziert waren.

Und auch der angekündigte Notbetrieb selbst erinnert an die Pandemie: Die Charité hatte auf den Höhepunkten der Coronakrise ebenfalls alle planbaren Operationen verschoben.

Auch in anderen Krankenhäusern der Stadt fallen in diesen Wochen wieder vermehrt Beschäftigte aus. Pflegekräfte, die von den meisten Kliniken ohnehin dringend gesucht werden, infizierten sich, was den Druck auf die verbliebenen Kollegen erhöht. In diesen Tagen sind es neben Sars-Cov-2 vor allem die im Herbst üblichen Erkältungen, Grippe und das RS-Virus.

