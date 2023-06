„Auf eigenen Wunsch“ Sarah Oswald verlässt die „Abendschau“ – Gerüchte um ihre Zukunft

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg muss nach Kurt Krömer auf ein weiteres prominentes Fernsehgesicht verzichten. „Sarah Oswald verlässt auf eigenen Wunsch die rbb24 Abendschau“, teilte der Sender auf Tagesspiegel-Anfrage mit. Die Redaktion danke ihr für die exzellente Zusammenarbeit und ihre herausragenden journalistischen Leistungen und bedauere ihren Weggang sehr. Die Moderationen übernimmt das bestehende Team aus Eva-Maria Lemke, Sascha Hingst und Volker Wieprecht.

Zu den Zukunftsplänen von Sarah Oswald wurde noch nichts bekannt. Gerüchte, dass sie Sprecherin des Berliner Senats werden könnte, wollte die Senatskanzlei am Mittwochabend weder bestätigen noch dementieren.

Geboren in Friedrichshain

Sarah Oswald wurde 1986 in Berlin-Friedrichshain geboren, in Treptow und Hohenschönhausen ist sie aufgewachsen. Mittlerweile ist Köpenick ihr Kiez. „Ich bin durch und durch Berlinerin, für viele ist Berlin ja nur eine Art Übergangsjacke, ich trage sie schon mein ganzes Leben“, sagte die Moderatorin.

Laut Biographie auf der rbb24.de-Homepage startete Sarah Oswald sie ihre Radio-Karriere 2005 beim Berliner Sender 94,3 rs2. Nach dem Volontariat wechselte sie zu 105‘5 Spreeradio an den Ku’damm. Erste Fernseherfahrung als Redakteurin und Chefin vom Dienst sammelte sie in Köln. Sie arbeitete für die Nachrichtenformate von RTL, für n-tv und Vox. Von 2014 bis Dezember 2018 arbeitete sie für rbb 88.8. Für das RBB Fernsehen war und ist sie als Reporterin und Moderatorin unterwegs, immer bestens informiert, immer zugewandt, und nervenstark auch in kitzligen Situationen. Sie moderierte regelmäßig Ausgaben der „rbb-Reporter“, empfing in Sondersendungen Berlins Pandabären und befragte die Spitzenkandidaten aus Berlin und Brandenburg vor der Bundestagswahl.

Seit 2017 ist sie für die „Abendschau“ im Einsatz, auch als Moderatorin. Sie gehört auch zum Moderatorenteam von „rbb24“ um 21 Uhr 45. Von Februar bis Dezember 2020 moderierte sie gemeinsam mit Andreas Rausch den politischen Bürgertalk „Wir müssen reden!“ im RBB-Fernsehen.

Sarah Oswald geht. Kommt eigentlich Kurt Krömer zum RBB zurück?