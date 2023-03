Berlin Gossip Sängerin Lizzo verärgert Rammstein-Fans

Leg dich nicht mit Fans an, die nicht deine sind, könnte eine Weisheit bedeuten. Sie wäre aber genauso banal wie albern und zeugt, speziell in folgendem Falle, von einer erschreckenden Humorlosigkeit.

Hamburg, Köln und endlich auch Berlin: Vergangenen Dienstagabend hatte die US-amerikanische Sängerin Lizzo ihren letzten Deutschland-Auftritt im Rahmen ihrer „Special“ Europa-Tournee. In der nicht ganz ausverkauften Mercedes-Benz-Arena heizte sie der Menge mit Tanzeinlagen, Selbstliebe-Predigten, Querflöten-Soli und knallig bunter Popmusik gehörig ein.

Und weil Lizzo Profi ist, bot sie – so wie bei fast jedem Auftritt – ihren Fans die persönliche Note. Oft handelt es sich bei diesen unterhaltsamen oder emotionalen Show-Pausen um intime Anekdoten, kleine Insider-Erlebnisse, die lokalpatriotische Herzen höher schlagen lassen, oder lustige Interaktionen mit dem Publikum, von denen Fan denkt, sie gelten ihm und nur ihm allein.

ICH LIEBE DICH BERLIN. Lizzo, Sängerin

Blöd nur, dass heutzutage alles mitgefilmt wird und doppelt blöd, dass Lizzo ihren „Berlin-Moment“ sogar selbst auf Instagram teilte. Die ganz persönlichen Fan-Intimität war also schnell dahin.

Mit der Caption „ICH LIEBE DICH BERLIN“ zeigte sie eine wilde Cover-Version des Rammstein Songs „Du hast“ – inklusive Headbanging und sexy Twerk-Einlage. Das kam gut an, wurde viel geteilt. Und Lizzo-Fans, ob aus Berlin oder nicht, feierten sie für ihre Deutschkenntnisse. „Du hast, du hast, du hast dich“ – das muss man sich erstmal merken: „Wir lieben dich Lizzoooo!!!“

Humorlose Fans werden beleidigend

Die Idee für diesen ungewöhnlichen genre-übergreifenden musikalischen Ausflug hatte Lizzo offenbar auf ihrem Hamburg-Konzert. Während der dortigen „persönlichen“ Publikums-Interaktion lernte sie das höchst komplizierte Wort „Oma“ und kombinierte es gekonnt mit ihren restlichen Deutschkenntnissen: „Du, du hast (oder hasst) mich, Oma. Dadadadadadada. Nein!“

Und wo ist jetzt das Problem? Ab einer gewissen Größe verlassen Hypes ihre Bubbles und niemand geringeres als Rammstein selbst (oder ein beflissener Social-Media-Manager) entdeckte den Clip und teilte ihn in einer Rammstein-Instagram-Story. Nun ist das wortlose Teilen meist ein Zeichen der Anerkennung, und da Rammstein bekannt dafür ist, popkulturelle Referenzen zu zelebrieren, dürfte das auch in diesem Falle so verstanden werden.

Viele Fans der deutschen Band empfanden das aber offenbar gegenteilig. Mindestens verärgerte Kommentare ließen nicht lange auf sich warten: „Das ist wie eine schlechte made in China Kopie“ schrieb eine Nutzerin unter Lizzos Post, „Schrecklich, sie zerstört alles! Stoppp it!!“ ein anderer. Die verzweifelten Rammstein-Fans baten sogar Frontsänger Till Lindemann, ihnen beizustehen: „Bitte, Till, hilf uns!“.

Offenbar haben viele Rammstein weniger Humor als die Band selbst, das bewiesen sie nicht zuletzt mit Lizzos Körper betreffenden Beleidigungen, auf die wir an dieser Stelle nicht näher eingehen wollen.

Weil wir aber konstruktiv sind, unser Tipp: Liebe Rammsteiner (Rammbos?), loggt euch mal aus und geht an die frische Luft. Und wenn „Sonne“ dann irgendwann nervt, versucht’s mal mit „Truth hurts“.

Zur Startseite