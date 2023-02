Berlin-Wahl 2023 So hat Spandau gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Spandau.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Spandau. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Wird’s so eng wie 2021? In Spandau liefern sich traditionell CDU und SPD ein enges Rennen um den Bürgermeisterposten. Bei der letzten Wahl, die in Spandau nicht so wild wie in der Innenstadt ablief, war der Minivorsprung von Frank Bewig, CDU, um 23 Uhr aufgebraucht. Er hatte prozentual zugelegt, doch am Ende überholte ihn Carola Brückner, SPD, und wurde 1. Bürgermeisterin nach 97 Männern im Rathaus. 399 Stimmen lagen zwischen den beiden - gerade mal drei vollbesetzte BVG-Busse.

Auch beim Abgeordnetenhaus spielt Spandau eine interessante Rolle: Kai Wegner, Kandidat für das Amt des Regierenden, trat in seiner Heimat Kladow/Gatow an. Und Konkurrentin Bettina Jarasch, Grüne, musste in Spandau antreten, etwas widerwillig als Verkehrssenatorin – ein Job, bei dem im vernachlässigten Spandau wenige lachen: Sie musste nachrücken für einen Grünen-Politiker und trat im Wahlkreis 2 an, also Altstadt und Co, ausgerechnet gegen SPD-Boss Raed Saleh. (André Görke)

