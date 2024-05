Berliner Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya litt unter Panikattacken und wurde gemobbt

Er gilt als der wohl vielversprechendste Berliner Nachwuchsstar. 27 Jahre jung, gut aussehend, talentiert: Schauspieler und Sänger Emilio Sakraya. Aktuell ist er in der „Vox“-Sendung „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ zu sehen. Sieben Musiker sitzen in einem südafrikanischen Camp und singen pro Folge je einen Song von einem der Teilnehmer. In der aktuellen Folge war Sakraya dran.

Vorab folgte die obligatorische Lobhudelei. So sagte beispielsweise Tim Bendzko über ihn: „Wenn ich in wenigen Worten zusammenfassen müsste, wie ich ihn wahrnehme, dann ist er ein Superstar.“ Juli-Sängerin Eva Briegel schwärmte derweil: „Wenn er über den Flur läuft, dann denke ich: Krass wie er über den Flur läuft. Wenn er ein Stück Fleisch isst, dann denke ich: Ein Superstar isst ein Stück Fleisch“. Auch Joy Denalane, Johannes Oerding und Sammy Amara hatten nur Gutes über den Jüngsten in der Runde zu berichten.

Das größte Kompliment allerdings kam fast zum Ende der Sendung von Rapper Eko Fresh, der Sakrayas Song „Bisschen allein“ interpretieren durfte. In den Song, der von einem One-Night-Stand handelt, baute der Rapper auch eine Passage Sprechgesang ein, direkt an Sakraya gerichtet rappte er: „Ey Emilio, Bro, ich seh mich in dir. Aber ein kleiner Unterschied: Du kriegst das alles viel besser hin als ich damals. Aber ich kann dir sagen, was mir bei diesem Konflikt geholfen hat: Das war meine Familie.“ Das war offensichtlich zu viel des Guten, Sakraya war zu Tränen gerührt.

Der Schaupieler, der auch Musik macht

Denn tatsächlich hatte er es nicht immer leicht in seinem Leben, in seiner Schulzeit sei er sogar gemobbt worden, erzählt er in der Sendung: „Ich hatte sehr lange Haare, war voll der Streber.“ Als Kind einer alleinerziehenden Mutter habe er dann früh rebelliert und sei mit noch nicht mal 18 Jahren von zu Hause ausgezogen. Auch die erste große Liebe beziehungsweise der erste Liebeskummer fiel in diese Zeit.

Außerdem habe er am Anfang seiner Kariere unter Panikattacken gelitten: „Das war ganz komisch, ich bin mitten in der Nacht wach geworden und auf einmal war mir schwindelig. Ich dachte, mir platzt gleich irgendwas im Kopf. Jetzt sterbe ich.“

Emilio Sakraya ist in Berlin-Charlottenburg aufgewachsen und wurde spätestens 2010 als junger Bushido in dem Film „Zeiten ändern sich“ bekannt. Seinen Durchbruch hatte er ab 2014 mit der „Bibi & Tina“-Reihe. Auch wenn er bereits früh die Musik als seine Leidenschaft erkannte, sei der Einstieg in die Branche nicht leicht gewesen: „Für mich war es schon schwer, mich in der Musik zu etablieren, weil es immer hieß: ‚Ah, der Schauspieler, der jetzt Musik macht.‘“