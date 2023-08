3700 Quadratmeter Loft-Büros Natulis Group saniert alte Schraubenfabrik in Kreuzberg

In einer früheren Schraubenfabrik in der Reichenberger Straße 154 in Kreuzberg sollen elegante Büros entstehen. Der Berliner Immobilienentwickler Natulis Group AG baut dort das Projekt „X Lane“ mit etwa 3700 Quadratmetern Bürofläche. Dem Unternehmen zufolge ist der Rohbau bereits zu etwa 97 Prozent errichtet. Bis zum zweiten Quartal 2024 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Dem Entwickler zufolge werden zwei bestehende Fabrikgebäude instandgesetzt, außerdem aufgestockt und um einen Neubau ergänzt. Für die Entwürfe ist das Berliner Architektenbüro Frank Schiffer verantwortlich.

Nachhaltigkeit soll nachgewiesen werden

Vorgesehen sind laut dem Entwickler „loftartige Büros“ mit einer Raumhöhe von bis zu 6,60 Metern.

So soll es in Zukunft im Bürokomplex „X Lane“ aussehen. Bis zum zweiten Quartal 2024 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. © Natulis Group

Das Objekt soll eine Zertifizierung für nachhaltiges Bauen der Stufe „Gold“ nach dem Klassifizierungssystem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) erhalten.

Die Natulis Group entwickelt schwerpunktmäßig Wohnimmobilien. Dies ist ihre erste Revitalisierung von gewerblichen Flächen. Mit der Vermarktung der Flächen ist exklusiv das Berliner Maklerhaus Colliers beauftragt worden.