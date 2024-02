Mehr Raum für die Rüstungsindustrie ILA Berlin legt 2024 Fokus auf militärische Luftfahrt

Die diesjährige Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), die vom 5. bis 9. Juni auf dem Expo Center Airport am südlichen Gelände des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) in Schönefeld stattfindet, wird einen besonderen Fokus auf die militärische Luftfahrt legen. Mit einem neu eingeführten „Defence Park“ will die Veranstalterin Messe Berlin den Rüstungsausstellern mehr Raum gegeben werden.

Unternehmen wie Bombardier Defense, Diehl Defence, Elbit Systems, Hensoldt, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin, MBDA, Norwegian Defence and Security Industries Association, Rafael Advanced Defence Systems, Rheinmetall, Rohde & Schwarz und Saab werden ihre Produkte zeigen. Dabei reicht das Spektrum von militärischem Fluggerät über Lenkwaffen und Aufklärungssysteme bis hin zu Lösungen für den Katastrophenschutz und Polizei.

Eine Einheit der Luftlandestreitkräfte der United States Army auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) 2022 auf dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER). © Messe Berlin GmbH

Als größter Einzelaussteller wird auch in diesem Jahr die Bundeswehr vertreten sein. Zahlreiche Flugzeuge werden zu sehen sein, etwa der Eurofighter, Tornado, das amerikanische Mehrzweckkampfflugzeug F-35 oder das Transportflugzeug Airbus A400M. Außerdem werden die Luftverteidigungssysteme IRIS-T, Patriot und Arrow 3 sowie Drohnen ausgestellt.

In diesem Jahr wird zudem die Europäische Kommission als strategischer Partner stark vertreten sein, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Kommission, des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und der Messe Berlin von Montag hervorgeht. Fokusthemen sind neben der Sicherheit auch Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit.