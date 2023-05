Neuartiger Baustoff Rewe eröffnet Energiespar-Markt in Berlin-Friedrichshain

Die Supermarktkette Rewe eröffnet in der Revaler Straße 33 in Friedrichshain den deutschlandweit ersten Supermarkt, der zum Großteil aus Infraleichtbeton besteht. Dieser Baustoff dämmt Wärme besser als Normalbeton. Laut Rewe wirkt sich das positiv auf die Klimabilanz des Gebäudes aus. Auf dem Grundstück zwischen RAW-Gelände und Ostkreuz gab es schon früher einen Rewe-Markt, der 2021 abgerissen wurde.

Der Neubau ist demnach mit ressourcensparender Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik sowie effizienten Kälteanlagen ausgestattet. „Die Heizenergie wird zu 80 Prozent durch Abwärmenutzung und zu 20 Prozent über den Einsatz von Wärmepumpen abgedeckt“, sagt der Rewe-Bauleiter Dirk Heimann. Insgesamt soll das bis zu 40 Prozent Energie sparen. In Deutschland gibt es laut Rewe etwa 250 solcher Energiespar-Märkte, davon 14 in Berlin.

Im neuen Markt gibt es neben klassischen Kassen auch fünf Selbstscanner-Terminals. Mit der App Scan&Go können die Kund:innen die Artikel außerdem direkt am Regal scannen und müssen sie am nicht noch einmal auf das Band legen. Am 19. Juni schließt Rewe ganz in der Nähe den Supermarkt an der Warschauer Straße Ecke Revaler Straße.