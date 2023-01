Warnstreik beim RBB ARD-Sender schaltet auf Notbetrieb

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg musste am Freitag auf Notbetrieb umschalten. Nachdem am Donnerstag die Tarifverhandlungen zwischen dem Regionalsender und den Arbeitnehmervertretern gescheitert waren, hatten die Gewerkschaften verdi und DJV für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Die rund 3000 festen und freien Mitarbeiter des RBB wurden dazu aufgefordert, an allen Standorten, in sämtlichen Landesstudios und im Homeoffice zwischen 4.30 Uhr morgens und 22.30 abends die Arbeit niederzulegen.

Der aktuelle Nachrichtensender RBB24 Inforadio übernahm am Freitagvormittag großflächig das Programm des ARD-Schwestersenders NDR. Einzig die Nachrichten zur vollen Stunde kamen vom RBB selbst.

In den Inforadio-Nachrichten von 11 Uhr wurde neben den Themen Holocaust-Gedenktag für queere Opfer des Nationalsozialismus, Wahlrechtsreform und Verkleinerung des Bundestages, den Halbjahreszeugnissen der Schüler und einem möglicherweise schnelleren Kohleausstieg in der Lausitz auch über den Warnstreik bei der Post berichtet.

Erst als letzte Meldung vor dem Wetter ging RBB 24 Inforadio auf den Ausstand der eigenen Mitarbeiter ein. „Auch wir sind betroffen und nicht so aktuell wie sonst gewohnt. Wir schalten darum wieder zu NDR Info um“, wurden die Hörer nach der Nachrichtensendung informiert.

Das Morgensendung von RBB Inforadio war bereits mit deutlich weniger eigenen Produktionen als sonst in den Tag gestartet. Das Online-Newsangebot RBB24 aktuell berichtete ebenfalls in geringerem Umfang als gewohnt.

Die Welle RBB Kultur musste ein Ersatzprogramm ausstrahlen. Radioeins war hingegen wie gewohnt zu hören.

Auch auf das Fernsehprogramm des RBB wirkt sich der Ausstand aus. Stand 12 Uhr geht die Programmleitung davon aus, dass die RBB24-Ausgaben um 13, 16 und 18 Uhr ausfallen. Die Zuschauer sollen durch Laufbänder darüber informiert werden.

Der RBB ist nicht nur für seine acht Radio-Wellen und das Fernsehprogramm für Berlin und Brandenburg zuständig. Auch das ARD-„Mittagsmagazin“ wird von Berlin aus produziert. Parallel zu der um 13 Uhr startenden Sendung hatten die Gewerkschaften zu einer Streikkundgebung vor dem Fernsehzentrum am Theodor-Heuß-Platz in Berlin aufgerufen. Auch war am Freitagmittag nicht absehbar, ob die Fernsehmagazine „Abendschau“ und „Brandenburg aktuell“ wie gewohnt stattfinden können.

Gewerkschaften weisen „unterirdisches Angebot“ zurück

Die Gewerkschaften begründeten den eintägigen Ausstand damit, dass der Sender das Angebot von Mitte Dezember nicht nachgebessert habe. Bei den Verhandlungen am Donnerstag hatte der Sender zudem überraschend erklärt, dass er derzeit kein Verhandlungsmandat hätte. Interims-Intendantin Katrin Vernau habe sich noch keinen vollständigen Überblick über die Situation des Senders machen können, hieß es zur Begründung.

Vernau hat die Leitung des Senders nach der Affäre um Vetternwirtschaft und Missmanagement unter Ex-Intendantin Patricia Schlesinger und Ex-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf übernommen und wird die ARD-Anstalt bis zur Wahl eines Nachfolgers in diesem Jahr führen.

Im aktuellen Tarifstreit geht es zum einen um die Gehälter und Honorare der Beschäftigten. Der Sender hat ein Angebot mit einem monatlichen Plus von 1,9 Prozent und einer Einmalzahlung von 2000 Euro je Mitarbeiter bei 24 Monaten Laufzeit angeboten. Die Gewerkschaften haben es als „unterirdisch“ und „nicht diskutabel“ zurückgewiesen.

Die Arbeitnehmervertreter fordern einen monatlichen Festbetrag von 550 Euro und eine kürzere Laufzeit des Tarifvertrages. Zudem sollen die Mitarbeiter wie in anderen ARD-Sendern auch eine Einmalzahlung von 3000 Euro erhalten.

Ein weiterer, seit langem schwelender Streitpunkt ist der Bestandsschutz langjähriger freier Mitarbeiter. Ein für Montag anberaumtes Gespräch dazu wurde vom Sender abgesagt.

Zur Startseite