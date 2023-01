Wim Wenders Männerwelten Schluffis soweit das Auge reicht

Wohl kaum eine Frau konnte – und kann vielleicht immer noch – so wunderbar zerbrechlich in die Kamera hauchen wie Nastassja Kinski. Ihr fast vierminütiger Monolog in „Paris, Texas“ (1984) gilt zurecht als eine der einprägsamsten Szenen in Wim Wenders-Werk.

Mit langen Pausen und zarter, schon fast ätherischer Stimme erzählt „Jane“ ihrem verschollen geglaubten Nichtsnutz von einem Ehemann, wie sie noch Monate nach seinem Verschwinden imaginierte Gespräche mit ihm führte. Wie sie ihn nur in ihrer Vorstellung, riechen, hören, sehen konnte. Und wie er irgendwann immer mehr aus ihren Gedanken verschwand.

Arme, zerstörte Seelen

Es sind weniger die von langen Seufzern unterbrochenen Worte, die diesen Monolog besonders machen – der Text selbst ist recht austauschbar. Es sind vielmehr Kinskis Rehäugigkeit, die Zerbrechlichkeit, dieses Verlorene, die nahegehen – ach, wenn man sie doch bloß in den Arm nehmen und halten könnte, diese arme, zerstörte Seele. All ihren Schmerz heilen, das Unrecht wieder gut machen könnte.

Kitschig, nicht wahr? Und auch wenig dehumanisierend. Aber so waren sie eben, die Frauen in Wim Wenders frühen Werken. Schön mussten sie sein. Weiß – natürlich –, volle Lippen, volle Busen, große Augen, bloß nicht zu viel Mimik. Verloren mussten sie wirken, ziel- und haltlos – gebrochen durch ihre destruktiven Männer und deren sadomasochistischen Art, durchs Leben zu gehen. Und zuhören mussten sie. So viel zuhören.

Unerträglich selbstzentriert

Man denke nur an „Alice in den Städten“ (1974), ein weiteres von Wenders Werken, in denen ein unerträglich selbstzentrierter Schluffi-Mann die großartige, nie ausreichend gewürdigte Edda Köchl mit einer langatmigen Ausführung zu seinem uninteressanten Innenleben quält. Unmittelbar nachdem sie signalisierte, ihr gehe es nicht gut.

Wim Wenders wird noch immer, nicht nur von Feministinnen, vorgeworfen, Frauen spielten in seinen Filmen eigentlich keine Rolle. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall: Ohne die Frauen, so klischeehaft sie sich auch darstellen müssen, wären Wim Wenders Filme bloß eine Ansammlung unfassbar fader Männer.

