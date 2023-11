Berlins Ausgaben der nächsten zwei Jahre Das planen CDU und SPD für den Doppelhaushalt

Nach der finalen Verhandlungsrunde am Wochenende steht fest, welche zusätzlichen Schwerpunkte CDU und SPD im Doppelhaushalt 2024/2025 setzen wollen. Den Regierungsfraktionen steht jeweils ein Budget von knapp 400 Millionen Euro zu, mit dem sie eigene Prioritäten setzen können. Am Montagvormittag wollen die Fraktionsspitzen ihre Pläne erläutern.

Schon zuvor wurde bekannt: Es soll deutliche Investitionen in die Jugendsozialarbeit geben: 42 Millionen Euro für freie Jugendarbeit und Jugendfreizeiteinrichtungen sind angedacht. Diese zusätzlichen Mittel werden über das „SPD-Ticket“, also die Fraktionsmittel der SPD, eingeplant werden. Weitere 21 Millionen Euro werden für soziale Maßnahmen und zur Gewährleistung der Sauberkeit in den Kiezen bereitgestellt. Für Parks, Freizeitanlagen und Spielplätze sind zusätzliche 36 Millionen Euro angedacht.

Die SPD setzt auch einen Schwerpunkt bei Integration und Antidiskriminierung: Hier sollen 31 Millionen Euro fließen, für Partizipationsprojekte und Maßnahmen gegen Rassismus.

Auch im Gesundheitsbereich gibt es weitere Gelder. Hier sollen 42 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen in Berlins Krankenhäuser genutzt werden – 22 Millionen davon für private Einrichtungen. 14 Millionen Euro sind für Wissenschaft und Forschung vorgesehen, davon zwei Millionen Euro für die Long-Covid-Ambulanz der Charité.

Gute Nachricht für viele, die sich in den vergangenen Wochen dafür eingesetzt hatten: Die Mittel für die Schwangerschaftskonfliktberatung werden hochgesetzt. Mittel dafür sollen aus einem Topf von insgesamt 41 Millionen Euro fließen. Von diesem Geld soll auch die Sanierung des neunten Frauenhauses finanziert werden, deren ursprünglich geplante Finanzierung durch Bundesmittel auf der Kippe stand.

Die Koalition hat sich wie berichtet auch darauf verständigt, weitere Millionen für Projekte zur Prävention von Antisemitismus bereitzustellen. Für den Bereich soll auch eine Enquete-Kommission eingerichtet werden. Außerdem plant die Koalition mit weiteren 33 Millionen Euro für den Ausbau der Radwege und für Verkehrssicherheit. Die CDU will, wie bereits bekannt wurde, ihren verkehrspolitischen Akzent mit einem außergewöhnlichen Vorhaben setzen: Berlin soll eine Magnetschwebebahn bekommen.