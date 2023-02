Berlins Wirtschaftsstaatssekretäre Schopf und Biel lassen Ämter zugunsten ihrer Mandate ruhen

Die beiden SPD-Staatssekretäre der Senatswirtschaftsverwaltung, Michael Biel (42) und Tino Schopf (48), nehmen ihre Mandate für das Abgeordnetenhaus nach Tagesspiegel-Informationen an. Dies bedeutet, dass sie spätestens zur konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments am 16. März ihre Ämter als Stellvertreter des Senators Stephan Schwarz (57, parteilos, für SPD) ruhen lassen, da sie nicht beide Funktionen gleichzeitig erfüllen dürfen.

Der Landeswahlausschuss hatte am Montag das Ergebnis der Wiederholungswahl in Berlin bekannt gegeben. Biel, der in Schöneberg angetreten ist, hat es über ein Ausgleichsmandat ins Abgeordnetenhaus geschafft, Tino Schopf schaffte es, in Pankow per Direktmandat einzuziehen.

Während der Politikwissenschaftler Biel auf viel Beachtung als Wirtschaftsstaatssekretär stieß und Unternehmer:innen sich positiv über ihn äußerten, blieb Tino Schopf eher blass in den vergangenen anderthalb Jahren. Er war 2021 Staatssekretär geworden, weil Torsten Schneider, bis dato parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, den Einzug ins Berliner Parlament verpasst hatte. Schneider gilt als enger Vertrauter von Fraktions-und Ko-Parteichef Raed Saleh. Indem Schopf zum Staatssekretär berufen worden war, konnte er sein Mandat an Torsten Schneider abgeben, der nachrücken durfte und politisch gerettet war.

