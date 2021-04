Unsere Newsletter sind berlinweit mehr als 244.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF hat Boris Buchholz diese neuen Meldungen:

Wie hat Corona unsere Kiezgeschäfte verändert? Sehen Ladenstraßen ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie anders aus? Wer musste schließen, an welches Geschäft soll erinnert werden? Von Hotels und Kneipen, über Reisebüros und Boutiquen bis zu Podologie-Praxen und Blumenläden. Und welche Geschäftsidee steht auf der Kippe, wo kann vielleicht noch geholfen werden?

Schreiben Sie uns! Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Leser zeichnen wir ein “Straßenbild der Pandemie”. Mehr dazu im Newsletter.



Außerdem geht es um diese Themen:

Lankwitzer Forscher fordert, der Abwehr von Asteroiden mehr Aufmerksamkeit zu schenken: „Der Einschlag wirkte sich auf eine riesige Fläche aus"

Neun Minuten nach dem Alarm war die Feuerwehr am brennenden Behring-Klinikum: „Das Krankenhauspersonal hat in den frühen Morgenstunden des Karfreitags Menschenleben gerettet”

Zwei weitere schwerstkranke Patienten der evakuierten Station über Ostern verstorben – ob ein Zusammenhang zum Feuer besteht, ist noch unklar

Nur ein alter Plan: Bezirksbürgermeisterin stoppt die Überarbeitung des Zentrenkonzepts

Immer weniger Birken auf der Birkenallee in Düppel-Süd: Es wird gefällt, nachgepflanzt aber erst einmal nicht

Wider der Zerstörung: Die Bücherboxx auf dem Markusplatz wird wieder aufgestellt

Ruderfrauen vom Wannsee gewinnen „Women’s Rowing Challenge”

Aufstieg in die Dritte Liga: Viktoria 1889 bringt ein „temporäres Stadion” ins Spiel

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG meldet Corinna von Bodisco diese Nachrichten:

Mieter*innen der Hasenheide 52/53 protestieren gegen Hausverkauf

Zivilprozess über Kisch & Co.-Räumung wegen allgemeiner "Sicherheitslage" nach Moabit verlegt – warum? Eine Spurensuche

Bauminfos 2019-2021: Fällungen, Pflanzungen und Pflege im Bezirk

Schon über 1000 Unterschriften für Kiezblock im Reichenbergerkiez

Vertreter*innen vom Reichenberger-Kiezblock wollen nicht nur ein bisschen Beteiligung. Ein Gespräch über den gesellschaftlichen Wandel

Update zum Toilettenhäuschen am Paul-Linke-Ufer

Tipp: "Spielköpfe"-Kartendecks gegen Diskriminierung

Stadtbienen e.V. sucht einen Garten für Bienen

Verlosung: Tickets für virtuelle Streetart- und Hasenheide-Stadtführungen

Im PANKOW-Newsletter (mit Prenzlauer Berg) von Masha Slawinski stehen diese Nachrichten:

Corona-Update für Pankow

Trotz gefährlicher Verkehrslage: Bezirk plant keinen temporären Fußgängerüberweg an der Conrad-Blenkle-Straße

Weiterhin keine Lösung für die angespannte Verkehrssituation am BSR-Gelände in der Behmstraße

Bezirksumfrage: Uns interessiert Ihre Meinung zu den Leute-Newslettern

Nachbarschaft: Der Pankower Illustrator Christian Badel zeichnet die Florastraße

Ein Garten für Alle im Blankensteinpark: Bezirk unterzeichnet Vereinbarung mit Initiative "Kiez und Gemüse"

Kiezkamera: Die Kirschblütenzeit hat begonnen

Flaggenhissung des Rathaus Pankow zum Internationalen Roma Tag am 8. April

Europäische Tage des Kunsthandwerks - auch bei uns im Bezirk

