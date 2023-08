Mit dem Fahrrad auf Berliner Orgel-Tour Von St. Nikolai in der Altstadt Spandau nach Wannsee

Erinnern Sie sich an Bernhard Kruse? Er ist der taktvollste Mann der Altstadt von Berlin.Spandau - denn er spielt die Orgel von St. Nikolai, der zentralen Kirche in Berlins größter Fußgängerzone. Am 26. August, 12 Uhr, lädt er zu einem ganz besonderen Fahrrad-Ausflug, über den jetzt der aktuelle Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet hat.

„Im Anschluss an die Orgelandacht in St. Nikolai fahren wir auf dem Havelradweg bis zum Anleger Kladow, setzen mit der BVG-Fähre nach Wannsee über und fahren am kleinen Wannsee, Pohlesee und Stölpchensee zur evangelischen Kirche am Stölpchensee.“ Dort spielt Kruse auf der Mühleisen-Orgel („erbaut 2010, 17 Register“) ein kleines Konzert. Es wird auch Zeit zur Besichtigung und für eine kleine Stärkung sein, so Kruse. Zurück geht es dann gemütlich wieder zum S-Bahnhof Wannsee, wo jeder alleine wegkommt. Länge des Ausflugs: 20 Kilometer. Infos: spandau-evangelisch.de

