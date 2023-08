Neuer BVG-Schnellbus im Berliner Westen Mit dem X36 von Spandau nach Hennigsdorf

Türbereich freimachen! Im März stand’s hier im Spandau-Newsletter, jetzt meldet’s die BVG auch offiziell: Ab 27. August wird die neue Berliner Schnellbus-Linie vom Rathaus Spandau nach Hakenfelde eingeführt: der X36. Endstation ist der S-Bahnhof Hennigsdorf im benachbarten Brandenburg.

Sie ist eine schöne und schnelle Ausflugslinie am Havelufer, aber vor allem wichtig für Pendler, die im Alltag zügig zum BVG-Knoten am Rathaus wollen.

Denn der Bus X36 hält nicht an jeder Havelbucht, sondern in Spandau nur hier: Badestrand Bürgerablage, Papenberger Weg, Aalemannufer, Mertensstraße, Krankenhaus, Rathaus, Brunsbütteler Damm/Ruhlebener Straße und Elsflether Weg (nur Ausstieg). „Die Bus-Linie 136 wird im Gegenzug auf Berliner Gebiet zurückgezogen“, so die BVG.

Auch die Shopping-Linie X37 wird verstärkt. Der Schnellbus fährt seit zwei Jahren vom U-Bahnhof Ruhleben los und ist Spandaus Shopping-Linie: Der Bus rollt vorbei an Ikea, Arcaden, Altstadt. Von dort geht’s raus nach Falkensee.

Neu ab 27. August: „Nach Fertigstellung der neuen Endhaltestelle an der Humboldtallee in Falkensee wird die Linie zwischen Falkensee, Humboldtallee und Rathaus Spandau montags bis freitags in der Zeit von 6-9 Uhr und von 14-19 Uhr auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet“, so die BVG. Die Humboldtallee liegt kurz hinter der Berliner Stadtgrenze in der Gartenstadt Falkenhöh, also vor dem großen Kreisverkehr und dem Hellweg-Baumarkt.

Wenn Sie mehr aus Spandau lesen möchten, empfehlen wir Ihnen den neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, Kiez-Debatten, berichten aus dem Rathaus und nennen Tipps und Termine. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im Spandau-Newsletter finden.

Autogegner lassen Luft ab – sogar an Rollstuhl-Fahrzeugen in Kladow

in Kladow „Wie auf der Autobahn“ : Spandaus 50 Lärm-Orte von Hakenfelde bis Gatow

: Spandaus 50 Lärm-Orte von Hakenfelde bis Gatow Schnell ins Umland: X36 kommt – und X37 fährt öfterins Falkenhagener Feld

kommt – und fährt öfterins Falkenhagener Feld Tegeler Brücke : „Save the Date“-Karte zur Eröffnung in Siemensstadt

: „Save the Date“-Karte zur Eröffnung in Siemensstadt Süß! „Spandauer“-Gebäck gibt es jetzt auch auf Mallorca

gibt es jetzt auch auf Mallorca Kladows Bücherei-Chefin über die Vorlieben der Vorstädter und einen fehlenden BVG-Bus am Glienicker See

über die Vorlieben der Vorstädter und einen fehlenden BVG-Bus am Turmfalken haben ausgevögelt: Am Rathausturm wird wieder gearbeitet

wird wieder gearbeitet Waldbadfest in Falkensee: der große Familientipp

in Falkensee: der große Familientipp Pokalkracher im Stadion Hakenfelde gegen Viktoria 89

So sieht das neue Gymnasium in Haselhorst aus

in Haselhorst aus S-Bahnhof Gartenfeld: Neues Viertel „Halske Sonnengärten“ mit 1000 Wohnungen

Neuer Geh- und Radweg an der Klosterstraße : Bis Frühjahr 2024 Baustelle

: Bis Frühjahr 2024 Baustelle Gutspark Neukladow am Havelufer: neue Allee in Ausflugsidyll

am Havelufer: neue Allee in Ausflugsidyll Kilometerlange Baustelle in Kladow geplant – vom Dorfkern bis zum Campingplatz

in Kladow geplant – vom Dorfkern bis zum Campingplatz ASK-Sommerfest an der Heerstraße in Staaken

an der Heerstraße in Staaken Junge Kultur: Musikfest in der Altstadt, Theater in den Arcaden

Musikfest in der Altstadt, Theater in den Arcaden Von St. Nikolai nach Wannsee: Orgel-Tour mit dem Fahrrad

mit dem Fahrrad Was wird aus dem leerstehenden Supermarkt im Falkenhagener Feld?

…und noch mehr Spandau-Nachrichten im Tagesspiegel-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke