Bilanz der Berliner Polizei Kundgebungen rund um den Nahost-Konflikt blieben am Sonntag „grundsätzlich friedlich“

Am Sonntag waren 500 Polizisten in Berlin im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt im Einsatz. Der Tag und die Nacht zu Montag seien „grundsätzlich friedlich“ geblieben, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Berliner Polizisten wurden von Kollegen der Bundespolizei und aus Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen unterstützt. Sie waren zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr bei sechs Versammlungen zugegen. Dabei gab es neun Festnahmen, sechs Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeit.

Eine Versammlung mit dem Titel „Friedenslauf für Palästina“ am S-Bahnhof Tiergarten am Sonntagmittag wurde vom Veranstalter abgesagt.

wurden diverse Sachbeschädigungen bemerkt – vor allem aufgemalte verfassungsfeindliche Symbole sowie israelfreundliche, pro-palästinensische und pro-israelische Schriftzüge. Dazu ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Im Falkenhagener Feld in Spandau verletzten sich Nachbarn bei einem Streit um einen pro-palästinensischen Aufkleber gegenseitig. Der klebte in einem Wohnhaus an der Frankenwaldstraße über der Tür eines 42-Jährigen. Ein 82-jähriger Nachbar forderte den Wohnungsinhaber auf, den Sticker zu entfernen. Daraufhin entbrannte zunächst ein verbaler Streit. Der Jüngere spuckte später den Senior an, woraufhin der seinem Nachbarn mehrmals ins Gesicht schlug. Dieser wehrte sich, indem er den Mann in den Würgegriff nahm und ihm mehrfach auf den Kopf schlug. Die 76-jährige Lebensgefährtin des Seniors wollten ihren Partner befreien, war dabei aber nicht erfolgreich. Also soll sie dem Kontrahenten in die Hand gebissen haben. Beide Männer trugen Hautabschürfungen und Hämatome davon, wollten aber nicht ärztlich behandelt werden. Nun ermittelt der Staatsschutz des Landeskriminalamtes in dieser Sache.

Von der Berliner Polizei wurden seit dem Beginn des Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 insgesamt 937 Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt bearbeitet. 368 Tatverdächtige wurden ermittelt. (Stand 5.30 Uhr).

Für den kommenden Sonnabend haben mehrere pro-palästinensische Gruppierungen eine Kundgebung am Neptunbrunnen unter dem Titel „Demokratische Grundrechte verteidigen: Meinungsfreiheit auch für Palästinenser:innen“ angemeldet. Sie soll um 14 Uhr in der Nähe des Alexanderplatzes am Neptunbrunnen beginnen. Bei dem Anmelder handelt es sich nach Polizeiangaben um eine Privatperson, die 1000 Teilnehmer angegeben habe.