Bis 2,5 Millionen statt 250.000 Euro : Die Kotti-Wache für die Berliner Polizei wird viel teurer als geplant

Die Innensenatorin will die Polizeiwache am Kottbusser Tor bis Jahresende eröffnen. Umbaumaßnahmen treiben die Kosten in die Höhe. Und es gibt noch mehr Ärger.