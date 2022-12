CDU appelliert an Berlins Gesundheitssenatorin „Erwachsenen-Intensivstationen müssen für Kinder umgerüstet werden“

Kaum noch freie Betten in den Kinderkliniken, steigende Infektionszahlen und verunsicherte Eltern – über die Lage in der Kindermedizin wird am Montag auch im Berliner Abgeordnetehaus gesprochen. Die CDU fordert Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) auf, angesichts der Hilferufe aus Praxen und Krankenhäusern eine Task Force einzurichten.

„Kinderärzte rufen seit Wochen nach Hilfe, durch das für Kleinstkinder gefährliche Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV, könnte auch in Berlin eine dramatische Lage entstehen“, sagte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Abgeordnetenhaus, Christian Gräff.

„Von der Gesundheitssenatorin erwarten wir, eine Task Force einzusetzen. Erstens, um einen Überblick über die Kapazitäten zu schaffen, in denen Kinder noch versorgt werden können“, sagte der CDU-Politiker. „Zweitens, um dafür zu sorgen, dass Erwachsenen-Intensivstationen für Kinder umgerüstet werden. Drittens, um darüber hinaus einen Notfallplan zu erarbeiten.“

Die Charité als Level-I-Klinik versorgt die schwersten Fälle

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte erstmals im Mai dieses Jahres angekündigt, die Fallpauschalen für Kinderkliniken abzuschaffen. Passiert, sagte Gräff, sei bislang wenig. Berlins rot-grün-rote Koalition müsse den Bund unter Druck setzen.

Hintergrund ist, dass die Kliniken von den Krankenkassen pro Diagnose eine Pauschale erhalten. Es gibt Eingriffe, von denen die Krankenhausleiter wissen, dass sie mehr kosten, als die Versicherungen zahlen. Kinderkliniken sind personalintensiv, weshalb die Pauschalen dafür als besonders knapp gelten.

Angesichts derzeit massenhafter Virusinfektionen von Säuglingen kündigte die Charité an, ein regionales Netzwerk für Kindermedizin einzurichten. Vergleichbar sei das Vorgehen mit dem in der Hochphase der Corona-Pandemie, als die Intensivstationen in Berlin drei „Levels“ zugeteilt wurden.

Unsere Stationen, einschließlich der Intensivstation, sind seit mehreren Wochen stark belegt. Mitteilung der Charité

Als Level I behandelte die Universitätsklinik die schwersten Fälle. Für Level II zuständig waren 16 Kliniken, darunter die ebenfalls landeseigenen Vivantes-Häuser, die ebenfalls schwere Covid-19-Patienten versorgten. Level-III-Kliniken kümmerten sich um Intensivfälle, die nicht mit Sars-Cov-2 infiziert waren.

Den Plan unterstütze die Gesundheitsverwaltung, teilte die Charité mit. Aus Ärztekreisen ist allerdings auch zu hören, aus den Kliniken habe erst Druck auf den Senat gemacht werden müssen – auch deshalb möchte Gräff im Gesundheitsausschuss nachfragen.

An RS-Viren kann man in jedem Alter erkranken, Kinder sind besonders gefährdet

Insbesondere die Anzahl der erkrankten Kleinkinder steige, teilte Charité mit: „Unsere Stationen, einschließlich der Intensivstation, sind seit mehreren Wochen stark belegt.“ Immer häufiger müssten planbare Behandlungen abgesagt werden, wie in der Coronakrise. In Einzelfällen müssten Kinder wegen der Platznot gar in Brandenburger Kliniken verlegt werden.

An RSV kann man in jedem Alter erkranken, vor allem für Kleinkinder ist der Erreger gefährlich. Er kann einfache Atemwegsinfektion hervorrufen, aber auch schwere, mitunter lebensbedrohliche Verläufe sind möglich.

Der Höhepunkt der aktuellen Welle von Atemwegsinfektionen sei noch nicht erreicht, teilte der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte mit, er rechne mit einem Anstieg. Die RSV-Welle baue sich noch auf und mache bei vielen Kindern eine aufwendige Behandlung mit Atemunterstützung nötig, teilte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit. Dafür reichten die Kinderintensivbetten nicht, wofür vor allem der Personalmangel verantwortlich sei.

Belegbare, also einsatzbereite Behandlungsplätze sind von den verfügbaren Pflegekräften abhängig. Bundesweit fehlen insbesondere Pflegekräfte mit Zusatzqualifikationen. Der Mangel dürfte sich krankheitsbedingt in diesen Wochen verschärfen.

