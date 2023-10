„Da hat jemand Gott gespielt“ Arzt der Berliner Charité schweigt nach Tod zweier Patienten vor Gericht

Gegen einen Charité-Herzmediziner, der für den Tod zweier Patienten verantwortlich sein soll, hat der Prozess vor dem Berliner Landgericht begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-jährigen Gunther S. vor, im November 2021 einen 73-jährigen Patienten und im Juli 2022 eine 73-jährige Patientin mit überdosierten Medikamenten getötet zu haben. Mitangeklagt ist eine 39-jährige Krankenschwester. Beide haben nach Verlesung der Anklage am Dienstag zu den Vorwürfen geschwiegen. Die Verteidiger kündigten allerdings an, dass sich ihre Mandanten voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt äußern werden.

Dem Facharzt für Innere Medizin, der als Oberarzt auf einer kardiologischen Intensivstation tätig war, wird nach einer Entscheidung des Landgerichts Totschlag in zwei Fällen zur Last gelegt, bei der Krankenschwester geht es um den Verdacht auf Beihilfe oder möglicherweise auch der Täterschaft in einem Fall. Eine Nebenklage-Anwältin erklärte am Rande des Prozesses, nachdem sie die Akte gelesen hatte, sei sie erschrocken gewesen – „da hat jemand Gott gespielt“.

Der Mediziner ist Anfang Mai wegen des dringenden Verdachts des zweifachen Mordes festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Von der Charité war er bereits im August 2022 freigestellt worden. Die Staatsanwaltschaft war bei ihrer Anklage von zweifachem Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen ausgegangen. Der Mediziner habe in beiden Fällen gehandelt, um seine Vorstellungen zum Sterben und Zeitpunkt des Lebensendes der Patienten zu verwirklichen, heißt es unter anderem in der Anklage.

Keine Mordmerkmale erkennbar

Das Landgericht bewertete den Fall jedoch bei der Eröffnung des Hauptverfahrens Anfang Oktober anders: Aus Sicht der zuständigen Strafkammer bestehe in beiden Fällen lediglich ein hinreichender Tatverdacht für den Straftatbestand des Totschlags, Mordmerkmale seien nicht erkennbar, teilte die Justiz mit.

Gunther S., der als ausgewiesener Fachmann gilt, hat sich nach Angaben des Staatsanwalts bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Mitangeklagte, bei der es sich um eine langjährig in der Intensivmedizin tätigen Krankenschwester handelt, soll die Vorwürfe zurückgewiesen haben. Beiden droht nach Gerichtsangaben im Fall einer Verurteilung auch ein Berufsverbot.

Im ersten Fall soll der Oberarzt mehrere Krankenschwestern angewiesen haben, die laufende und zunächst erfolgreiche Reanimation eines 73-jährigen Patienten einzustellen. Er habe vorgegeben, im Rahmen einer während der Reanimation durchgeführten Ultraschalluntersuchung festgestellt zu haben, dass die Herzklappen des Mannes nicht mehr funktionsfähig seien.

Er habe dann laut Anklage die Mitangeklagte angewiesen, dem Patienten eine – wie ihm bewusst gewesen sei – tödliche Dosis eines Sedierungsmittels zu geben. Sie habe dies „zögerlich“ getan. Im zweiten Fall soll der Oberarzt der über einen Rettungsdienst eingelieferten Patientin ohne medizinischen Grund mehrere Dosen eines Sedierungsmittels gespritzt haben.

Die Charité hatte nach eigenen Angaben im Sommer 2022 über ein Whistleblower-System einen Hinweis bekommen und die Ermittlungsbehörden eingeschaltet. Der Oberarzt sei umgehend freigestellt worden. Das System war als Konsequenz aus einer früheren Tötungsserie durch eine im Jahr 2007 zu lebenslanger Haft verurteilten Charité-Krankenschwester eingerichtet worden. 19 weitere Verhandlungstage bis zum 16. Januar sind bislang terminiert.